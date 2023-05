Contatori, arriva il bonus: lo ricevi così

È da ormai un anno e passa che il caro energia sta purtroppo affliggendo non solo l’Italia, ma il continente europeo nella sua interezza. Tutta questa spiacevole ha purtroppo avuto inizio in concomitanza con i conflitti bellici scoppiati in Ucraina lo scorso anno, che si sono portati dietro delle conseguenze non da poco sul piano economico ed energetico.

Primo tra tutti, menzioniamo in particolare l’aumento vertiginoso che si è registrato per i prodotti alimentari anche apparentemente più banali, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che ha portato ad una seria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

L’evento più significativo a cui però abbiamo assistito, è indubbiamente il rialzo senza alcun tipo di criterio di entrambe le forme di energia, rispettivamente elettrica e del gas metano. Questo aumento ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici di energia ad aumentare di conseguenza il costo delle bollette mensili, causando non poco malcontento tra la popolazione generale.

I provvedimenti da parte delle principali nazioni europee sono stati pressoché immediati, chiaramente con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e aiutare così facendo le fasce di popolazione più bisognose.

Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolare il bonus 150 euro rivolto praticamente a tutta la popolazione, grazie al quale è possibile detrarre direttamente l’importo dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali rivolte per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono risparmi considerevoli alla fine del mese.

Un bonus in arrivo

Buone notizie in particolare arrivano proprio a tal proposito, dal momento che il governo Italiano ha recentemente stanziato un nuovo bonus, rivolto all’acquisto da parte dei cittadini dei contatori intelligenti per le proprie utenze. Tra i vantaggi dei contatori intelligenti (rispetto ai contatori tradizionali) troviamo sicuramente la possibilità di effettuare la lettura del contatore e la sua gestione semplicemente a distanza, sia per quanto riguarda il gas che l’energia elettrica.

Il contatore intelligente fa infatti uso di un sistema completamente automatizzato e centralizzato, che permette di andare a migliorare l’efficienza energetica della propria utenza, consentendo così al risparmio di cifre significative alla fine dell’anno.

Con l’incentivo da parte dello stato e del governo all’acquisto di contatori intelligenti, si eviteranno di conseguenza tutti gli errori dovuti a una cattiva lettura del contatore, che spesso e volentieri porta il cittadino a spendere più del dovuto, gravando ulteriormente sulle bollette, già pesanti di per sè.