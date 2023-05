Bancomat: ecco le date dell’addio: in estate d’inferno | Non si ritira più

Nel corso di tutti questi anni, i cambiamenti sono stati significativi in moltissimi ambiti. Basti pensare ad esempio all’avvento di internet, l’arrivo dei social network (come per esempio Facebook, Twitter, Tik Tok e via dicendo), ma soprattutto ai cambiamenti significativi che sono avvenuti nei pagamenti.

Se infatti fino a qualche anno fa eravamo abituati ad utilizzare spesso e volentieri i contanti, al giorno d’oggi questi sono stati progressivamente sostituiti e soppiantati dai sistemi di pagamento elettronici, rappresentati rispettivamente dalla carta di credito, carta di debito e via dicendo.

Questa transizione è stata progressiva ma continua nel tempo, favorita soprattutto dall’insidiarsi in maniera sempre più pesante dei siti e portali e-commerce, come ad esempio Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e chi ne ha più ne metta.

Proprio a tal proposito arriva una delle ultime notizie, dal momento che gli sportelli bancomat in Italia stanno progressivamente diminuendo. La corsa alla chiusura continua in maniera inarrestabile, soprattutto nella parte meridionale del territorio italiano, dove si fa davvero fatica a trovare sportelli bancomat disponibili.

Tutto ciò è evidente e riguarda sia le piccole che le grandi città, indistintamente, dato che abbiamo al momento ben 2800 comuni italiani che sono attualmente sprovvisti di uno sportello bancomat presso cui è possibile prelevare il denaro in contanti.

La situazione attuale

Se per le generazioni più recenti questo non rappresenta in realtà un grande problema, lo è invece per le persone più anziane, che da sempre sono state utilizzate all’utilizzo dei contanti e difficilmente fanno uso di sistemi di pagamento elettronici. Data la progressiva chiusura degli sportelli bancomat, dunque, saranno ora costretti a percorrere decine e decine di kilometri, così da arrivare allo sportello bancomat più vicino, e riuscire dunque a prelevare il denaro in contanti.

Questo trend è purtroppo in continuo aumento a livello di tutta l’Italia, ed è inoltre favorito dal sistema di home banking che si sta ormai diffondendo da svariati anni: grazie alle app delle diverse banche (disponibili rispettivamente per iOS e Android), grazie al quale è possibile controllare in maniera semplice e veloce il conto corrente, effettuare l’estratto conto e il saldo del proprio conto corrente, così come inviare e ricevere bonifici bancari in totale sicurezza., senza doversi necessariamente necare presso la propria filiale di riferimento.

Non ci resta dunque a questo punto che attendere, così da vedere come evolverà la situazione nel corso dei prossimi anni a venire, sperando in un retrofront da parte delle banche.