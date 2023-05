Fotovoltaico, finalmente lo stato te li monta “gratis”: grande regalo per tutti

Possiamo dirlo: senz’ombra di dubbio l’ultimo periodo non è stato esattamente sereno dal punto di vista economico ed energetico, per l’intero continente europeo. La situazione generale si è infatti notevolmente complicata a partire dall’esordio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno portato diverse conseguenze, soprattutto energetiche, che si sono praticamente riflettute a macchia d’olio sull’intero territorio europeo.

Ad aggravare in particolare sono stati i prezzi dei prodotti alimentari, anche i più semplici come l’olio di semi di arachidi ed altri affini, che si sono riflettuti conseguentemente in un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo, il cambiamento più significativo in negativo è stato il rialzo del costo dell’energia in entrambe le sue forme, sia elettrica che del gas metano. È stato proprio questo aumento infatti a costringere praticamente le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia per esempio, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili, con tutto il malcontento che ne è conseguito tra la popolazione europea generale.

I governi delle principali nazioni europee si sono mossi così in men che non si dica, con diversi provvedimenti atti proprio a fronteggiare il caro energia, ed aiutare in particolare le fasce di popolazione più bisognose. Tra tutti gli esempi che possiamo citare per quel che riguarda il governo italiano, menzioniamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le detrazioni previste per l’acquisto eventuale di elettrodomestici di nuova generazione.

Sono proprio questi ultimi, infatti, che consentono un risparmio significativo dati i consumi ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali.

Un nuovo bonus in arrivo

Quello che però più di tutti può interessare milioni e milioni di italiano, è l’introduzione del bonus fotovoltaico, che è stato previsto in particolar modo dalla Legge di Bilancio 2022. Entrando maggiormente nei dettagli di questo bonus, esso permette di avere il rimborso pressoché totale sui costi (sostenuti l’anno immediatamente passato, nel 2022) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico.

L’impianto fotovoltaico si rivela infatti davvero utile, dal momento che è innanzitutto un sistema che fa uso dell’energia solare, che come sappiamo è totalmente rinnovabile e pulita. Conseguentemente, porta ad un inquinamento pressoché azzerato rispetto alle altre fonti d’energia, tra cui per esempio i combustibili fossili.

Con l’utilizzo dell’energia solare, si riesce conseguentemente a utilizzare meno energia elettrica derivante da altri fonti, con tutto il risparmio che ne consegue alla fine dell’anno. I