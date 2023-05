Airpods, offerta devastante: praticamente un regalo

Su Amazon troviamo un’altra incredibile offerta: AirPods di seconda generazione scontate del 31%, mai visto un prezzo del genere.

Come non associare le AirPods come uno dei prodotti di successo lanciati dalla compagnia Apple. La loro entrata sul mercato è stata una vera e propria svolta per il mondo degli auricolari, che dapprima erano scomodi e parecchio ingombranti.

Dal momento del lancio delle AirPods di prima generazione, sono state molte le aziende che hanno tentato di riprodurre un apparecchio così piccolo e altrettanto efficace, ma Apple, oltre ad averle messe in commercio, continua a garantire nel tempo le cuffie wireless più comode ed efficienti sul mercato.

Nel frattempo Apple si è rinnovata, creando diverse alternative che garantiscono come sempre la solita qualità che contraddistingue il marchio con la mela morsicata. A livello di qualità prezzo, non abbiamo alternative all’altezza di questo prodotto.

Le AirPods di seconda generazione si collegano a qualsiasi dispositivo, non per forza collegato alla casa Apple, offrendo una qualità eccellente grazie alla loro dotazione del chip H1, che garantisce una connessione bluetooth 5.0 stabile e veloce.

Un salto di qualità che ad oggi è alla portata di tutti, non solo per il prezzo in media contenuto, ma anche per lo sconto di ben 50 euro, messo a disposizione su Amazon.

AirPods Apple di seconda generazione

Considerando il prodotti che troviamo in commercio, queste cuffie hanno poco da invidiare a dispositivi di fascia più elevata. Oltre alla buona connessione bluetooth, dispongono di un sensore ottico e di un accelerometro per rilevare quando le cuffie sono posizionate nell’orecchio, mettendosi in pausa quando vengono rimosse.

Un’altra comodissima funzione è sicuramente il collegamento con Siri, che garantisce un comando vocale per effettuare chiamate, mandare messaggi, gestire la riproduzione musicale, senza la necessità di tirare fuori il telefono. Tutte queste funzioni possono essere regolate semplicemente con il tocco. La durata della batteria, assieme alla ricarica completa della custodia è di 24 ore. Il loro utilizzo continuativo può durare fino a 5 ore di autonomia fuori dalla custodia. Nel caso in cui si ha la necessità di una ricarica veloce, non vi è alcun problema: una ricarica di 15 minuti equivale a 3 ore di autonomia.

AirPods, sconto del 31%: l’offerta Amazon

Il prezzo di base di questo dispositivo è di 159 euro, ma grazie allo sconto messo a disposizione da Amazon è possibile avere le AirPods di seconda generazione all’incredibile prezzo di 109 euro. Per una qualità del genere, possiamo dire che questo aquisto rimane un affare da non lasciarsi scappare.