Patente, addio al documento: italiani disperati | Da questa data devi usare quest’app

Il Governo sta lavorando per la digitalizzazione totale dei documenti: a breve anche la patente fisica verrà sostituita con quella elettronica.

L’era del digitale presto prenderà il sopravvento anche nella vita degli automobilisti, che si ritroveranno a dover utilizzare la patente digitale come certificato ufficiale di guida.

Questo è quello che è emerso in queste settimane dal Sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, durante l’audizione alla commissione affari costituzionali della Camera. Butti ha dichiarato: “Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App IO“.

L’applicazione dei servizi pubblici (IO), è nata nel periodo della pandemia con lo scopo di garantire un certificato elettronico da esibire nel momento in cui veniva richiesto il Green Pass. Tale piattaforma è ad oggi molto utilizzata, in quanto permette al cittadino di visionare diversi servizi come le comunicazioni di pagamento, gli sconti e le agevolazioni dedicate, ma anche di pagare servizi come mense scolastiche e bollo auto.

“Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”, ha espresso Butti durante la presidenza del Consiglio. Le modifiche che verranno apportate riguardano principalmente la tessera sanitaria, il voting pass (tessera elettorale) e appunto, la patente digitale.

L’applicazione gestita da PagoPa, che conta quasi 34 milioni di download e con al suo interno circa 200mila servizi digitali, introdurrà a breve ulteriori servizi per volere del Governo Meloni. Alla luce di ciò, come cambieranno documenti elettronici per i cittadini? E soprattutto: come verrà utilizzata la nuova patente di guida digitale?

Patente digitale: cosa cambierà per il cittadino

Per quanto riguarda l’utilizzo della nuova patente elettronica, non ci saranno grosse novità, o meglio, nessuna modalità sconosciuta fino ad ora. Il meccanismo della patente elettronica infatti, sarà molto simile a quello del vecchio Green Pass elettronico: Il codice QR sarà scansionato dai vigili durante un eventuale controllo, così che gli verranno inviate le informazioni necessarie. Per i meno tecnologici, proprio come il Green Pass, sarà possibile stampare un eventuale copia cartacea del documento qr code.

Tra le varie ipotesi, si parla anche della possibilità di mostrare tale documento anche per avere l’accesso a diverse aree autostradali, impedendone il passaggio a determinate fasce d’età o ai neopatentati, ma queste per ora sono solamente idee che il Governo ha messo in tavolo.

Ad ogni modo Butti sottolinea che “l’obiettivo è razionalizzare l’intero ecosistema” e questo verrà fatto entro la fine dell’anno, utilizzando gli strumenti che abbiamo già in possesso. I dettagli operativi di questo cambiamento saranno resi noti nei prossimi mesi.