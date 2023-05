Elettrodomestici, la lista ufficiale: questi devi sempre scollegarli | Ti uccidono in bolletta

È un periodo senz’ombra di dubbio difficile per quanto riguarda l’Europa in generale, soprattutto a causa del rincaro energia, che ha influenzato pesantemente la situazione di tutto il continente.

Questa situazione la dobbiamo essenzialmente ai conflitti in Ucraina scoppiati all’incirca dodici mesi fa, che hanno inevitabilmente portato dietro di sé delle cicatrici che si sono diffuse a macchia d’olio su tutto il territorio europeo. Partiamo infatti dall’aumento senza alcun criterio del costo dei prodotti alimentari più semplici, come l’olio di semi di arachidi per esempio, che si sono tradotti successivamente in un’inflazione generale a livello dell’intero settore alimentare.

Successivamente è stato registrato anche un rialzo senza controllo del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Quest’ultimo ha pressoché costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo relativo delle bollette mensili, sia per il gas metano che per l’energia elettrica.

I principali governi europei si sono fortunatamente immediati in maniera veloce e immediata, con diversi provvedimenti atti ad aiutare in particolar modo le fasce di popolazione più bisognose d’aiuto. Per quel che concerne il governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo totale delle bollette, così come anche le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono risparmi significativi alla fine del mese, essendo caratterizzati il più delle volte da alte classi d’efficienza energetica.

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel sostenere il pagamento di bollette mensili dell’energia così ingenti, e spesso si sono ritrovare a serio rischio di soglia di povertà. È proprio per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia elettrica che vi arriveranno a casa.

Consigli utili

In particolare andremo a focalizzarci sugli elettrodomestici, che sono senz’ombra di dubbio i dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, friggitrice ad aria, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente.

Alcuni però consumano molto più di altri: alle prime posizioni troviamo infatti la lavastoviglie, dal momento che un singolo programma può costare fino a 3.37 euro. Segue poi il condizionatore, che viene molto utilizzato soprattutto nei caldi e torridi mesi estivi, portando a una spesa di ben 1.98 euro per una durata indicativa di 4 ore. Al terzo posto troviamo poi il forno, che per un’ora alla temperatura di 180 gradi centigradi porta a un costo di 1.44 euro.

Il nostro consiglio è dunque quello di limitare l’utilizzo sopratutto di questi elettrodomestici, utilizzandoli preferenzialmente durante le ore serali, in cui l’energia elettrica costa di meno grazie alle tariffe birrarie.