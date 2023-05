Asciugatrice, non è lei quella che consuma di più: ecco dove devi staccare le spine

All’interno dell’ambiente domestico, soprattutto al giorno d’oggi, siamo letteralmente circondati da elettrodomestici.

Tra forno elettrico, forno a microonde, friggitrice ad aria, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente all’interno dell’ambiente domestico, così da svolgere le più disparate mansioni quotidiane, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che quotidianamente indossiamo.

Se fino a pochi anni fa eravamo relativamente sereni nel loro utilizzo, al giorno d’oggi non possiamo di certo dire lo stesso. Il caro energia è infatti una realtà tangibile purtroppo, che si è diffusa letteralmente a macchia d’olio su tutto il continente europeo. Il tutto è iniziato all’incirca un anno fa, all’alba dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato diverse conseguenze sul piano economico ed energetico.

La conseguenza principale è senz’ombra di dubbio il rialzo sconsiderato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, elettrica e del gas metano, che ha chiaramente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili. I governi europei non si sono tenuti di certo con le mani in mano in questa situazione, ma anzi hanno partecipato attivamente introducendo diversi provvedimenti atti a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto.

In particolare, per quel che riguarda l’Italia nello specifico, ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni rivolte ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Sono proprio questi ultimi infatti che, caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, consentono di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese, dati i consumi ridotti.

Accorgimenti utili per risparmiare

Malgrado tutti questi aiuti che si sono rivelati significativi da parte delle autorità, restano ancora molte le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. Ecco dunque che oggi vi forniamo qualche consiglio in merito all’utilizzo degli elettrodomestici nello specifico.

Passeremo in particolare in rassegna gli elettrodomestici che consumano di più, così da limitarne l’utilizzo. Nonostante infatti si creda che l’asciugatrice sia uno degli elettrodomestici che consuma di più, in realtà non è vero.

L’elettrodomestico infatti che consuma di più è la lavatrice, che utilizziamo pressoché quotidianamente e impiega molta acqua all’interno di gran parte dei suoi programmi. Il nostro consiglio in tal senso è quindi quello di prediligere lavatrici ad altissima classe d’efficienza energetica (classe A+ o superiori), e utilizzarla soprattutto in orari serali. Grazie infatti alle tariffe biorarie attualmente in vigore, si è in grado di risparmiare moltissimo sul costo dell’energia elettrica, e conseguentemente avere bollette più leggere alla fine del mese.