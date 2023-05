Lavatrice, finalmente puoi farlo tranquillamente: è arrivata la super offerta

È innegabile come il caro energia sia senz’ombra di dubbio tra le problematiche più rilevanti e significative del panorama non solo italiano, ma europeo nel corso degli ultimi mesi. Il tutto è iniziato in particolare l’anno scorso, in concomitanza con l’esordio dei conflitti ucraini, che hanno portato inevitabilmente a delle conseguenze che si sono riflettute sull’intero panorama europeo.

Tra le principali conseguenze accadute ricordiamo in particolare l’aumento del costo dei prodotti alimentari, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti analoghi, che hanno portato chiaramente ad una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

Il cambiamento più importante riguarda però il costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano, che ha subito un’impennata che non si era mai vista prima d’ora. Ciò ha portato chiaramente le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo relativo delle loro bollette mensili, creando non poco malessere tra la popolazione europea in generale.

Per fortuna i provvedimenti da parte dei principali governi europei sono stati pressoché immediati, chiaramente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto. Nel caso del governo italiano, per esempio, i principali provvedimenti riguardano innanzitutto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette, ma soprattutto tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione.

Questi ultimi, infatti, sono caratterizzati da costi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e quindi permettono di conseguenza risparmi significativi alla fine del mese. Quest’oggi infatti vi proponiamo una lavatrice smart di LG in super offerta ad un prezzo incredibile: scopriamo insieme di cosa si tratta.

La lavatrice in offerta

Parliamo infatti della LG F2WV5S8S0E, una lavatrice di ultima generazione a cura di LG, che ha diversi vantaggi al suo seguito. Prima di tutto, prevede infatti la possibilità di sincronizzarsi in maniera semplice e veloce con il proprio smartphone, per mezzo della connettività Wi-Fi. Così facendo, sarà possibile impostare e regolare i cicli di lavaggio della lavastoviglie anche da remoto, in maniera davvero intuitiva e alla portata di tutti.

Questa lavatrice è inoltre caratterizzata dal sistema AI DD, che è in grado di individuare la fibra dei tessuti e permettere il miglior programma possibile di lavaggio.

Oltre a questo, si tratta di una lavatrice davvero compatta, dal momento che ha una capacità di 8.5 chilogrammi. Per chi fosse interessato, questa lavatrice smart di LG è in offerta presso i principali siti e-commerce a soli 449 euro, risultando così accessibile per tutti i portafogli.