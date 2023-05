Trucco WhatsApp, ora leggi quello che vuoi; anche le chat di chi vuoi

Esistono diverse app per “spiare” le conversazioni altrui su WhatsApp; in ogni caso, si tratta di violazione della privacy. Ma vediamo anche come difenderci da certi comportamenti malevoli.

La messaggeria WhatsApp è un servizio di comunicazione online che consente di inviare e ricevere messaggi di testo, vocali, video e immagini tramite una connessione internet. WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi mensilmente.

È una delle applicazioni di messaggistica più usate, ma anche una delle più esposte a tentativi di spionaggio da parte di persone curiose o malintenzionate. Esistono infatti diverse applicazioni “spia” che promettono di permettere di leggere le conversazioni altrui su WhatsApp, sfruttando varie tecniche come il clonaggio del codice QR, l’accesso remoto al dispositivo o la registrazione delle attività online.

Queste applicazioni, oltre ad essere illegali e immorali, possono anche rappresentare un rischio per la sicurezza del proprio smartphone, in quanto possono contenere virus o malware che rubano i dati personali o danneggiano il sistema operativo. Alcune delle applicazioni “spia” più note sono mySpy, uMobix e iKeyMonitor, Cerberus oppure WhatsAgent, ma ce ne sono molte altre disponibili sul web.

Ad esempio, iKeyMonitor è un’applicazione di monitoraggio per smartphone che consente di registrare le attività dei dispositivi mobili in modo discreto e sicuro. Con iKeyMonitor, è possibile tenere traccia delle chiamate, dei messaggi, della posizione GPS, dei siti web visitati, delle app utilizzate e molto altro. Inoltre, iKeyMonitor offre la possibilità di bloccare le app indesiderate, di impostare limiti di tempo per l’uso del telefono e di ricevere avvisi in tempo reale quando si verificano eventi sospetti.

Azioni discrete, ma anche illegali

Per utilizzare iKeyMonitor, è necessario installare l’app sul dispositivo target e accedere al pannello di controllo online tramite un browser web. Da lì, è possibile visualizzare i dati registrati e gestire le impostazioni dell’app. iKeyMonitor è compatibile con Android e iOS e supporta più lingue.

Oppure abbiamo Cerberus, un’applicazione per la sicurezza del tuo smartphone o tablet Android. Ti permette di localizzare il tuo dispositivo in caso di furto o smarrimento, bloccarlo a distanza, cancellare i dati personali, scattare foto e registrare audio dal microfono. Per utilizzare Cerberus, devi installare l’app sul tuo dispositivo e creare un account online. Da lì, potrai accedere al pannello di controllo web e gestirne tutte le funzioni.

Per proteggere il proprio smartphone dai malintenzionati, è importante seguire alcune precauzioni, come: bloccare lo schermo con un codice PIN, una password o un’impronta digitale; non lasciare il telefono incustodito o accessibile ad altre persone; verificare periodicamente le sessioni attive su WhatsApp Web e disconnettere quelle sospette; aggiornare sempre l’applicazione WhatsApp e il sistema operativo del telefono; non installare applicazioni di dubbia provenienza o che richiedono permessi eccessivi.