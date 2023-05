Friggitrice ad aria e forno elettrico, ti distruggono in bolletta: ecco il loor consumo

Il caro energia è una realtà che ci stiamo ormai portando dietro da un bel po’ di mesi a questa parte. Fin dall’anno scorso, infatti, quando iniziarono i primi conflitti in Ucraina, abbiamo assistito ad un vero e proprio disastro economico ed energetico, che si è riflettuto e sparso a macchia d’olio non solo a livello dell’Italia, ma di tutto il continente europeo.

Basti pensare per esempio alla penuria e alla scarsità di generi alimentari, come l’olio di semi arachidi e altri prodotti importati di questo tipo, che hanno chiaramente subito degli aumenti, i quali a loro volta hanno portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare.

Successivamente a questo abbiamo assistito poi alla crisi energetica vera e propria, data dal costo dell’energia in entrambe le sue forme (rispettivamente elettrica e del gas metano). Questo aumento in particolare ha messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui menzioniamo in particolare Enel Energia nel caso delle compagnie di pertinenza italiana), obbligandole di conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente non possiamo dire nulla di negativo per il comportamento che hanno tenuto i principali governi delle nazioni europee, che si sono immediatamente rimboccati le maniche, proponendo dei provvedimenti con il fine ultimo di venire in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose.

In particolare, per quel che ci riguarda in quanto italiani, ricordiamo il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia), così come anche le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che dati i costi ridotti consentono risparmi significativi alla fine del mese.

Consigli utili

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che malgrado i sostanziali aiuti provenienti dallo stato e dalle regioni faticano tutt’oggi ad arrivare alla fine del mese, a causa di queste bollette gravose.

È proprio sulla base di questo che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, in modo tale da risparmiare cifre considerevoli sulle prossime bollette che vi arriveranno.

Ci focalizzeremo in particolare sugli elettrodomestici, che sono tra i dispositivi che utilizziamo in assoluto di più all’interno dell’economia domestica. In particolare sono due gli elettrodomestici che consumano più di tutti, e sono rispettivamente la friggitrice ad aria e il forno elettrico, con consumi rispettivamente fissati a circa 1.5 kWh per la friggitrice ad aria e 0.9 kWh per il forno.