Contatore, con il trucco del cerchio addio bollette: è illegale ma lo fanno tutti

È da ormai tantissimi mesi che il caro energia sta mettendo in ginocchio il continente europeo, con una situazione che non si era mai vista prima d’ora. Tutto è iniziato all’incirca un anno fa, in corrispondenza dell’esordio dei primi conflitti in territorio ucraino, che si sono portati addietro delle conseguenze non da poco, sia sul piano economico che energetico.

Ricordiamo infatti l’aumento senza criterio del costo dei prodotti alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno portato ad una vera e propria inflazione generale a livello del settore alimentare.

Oltre a questo si è poi verificato, in un secondo momento, l’aumento del costo dell’energia in entrambe le sue forme, vale a dire elettrica e del gas metano. Tale aumento ha essenzialmente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare in proporzione il costo delle bollette mensili dell’energia.

Fortunatamente nulla possiamo dire in merito ai principali governi europei, i quali si sono messi immediatamente a lavoro per venire incontro alla popolazione più bisognosa, e abbattere in qualche modo il caro energia con diversi provvedimenti utili.

Nel caso del governo italiano, per esempio, menzioniamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali. Ciò permette di avere significativi risparmi alla fine dell’anno, con tutto ciò che ne consegue.

Il trucco dei furbetti

Purtroppo nonostante tutti gli aiuti sostanziali da parte delle autorità, rimangono ancora moltissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. In questo clima davvero difficile e complicato, ecco che alcuni malintenzionati, i cosiddetti “furbetti dell’energia”, hanno trovato dei metodi (ovviamente illegali, è bene ribadirlo) per aggirare i propri consumi, ed evitare così di pagare le bollette delle proprie utente.

I malintenzionati in questione, infatti, farebbero uso di un magnete, che andrebbero a porre in corrispondenza della parte superiore del contatore delle proprie utente. Così facendo, i consumi dichiarati da parte del contatore non sono reali, ma manomessi proprio dalla presenza del campo magnetico esercitato dal magnete, riuscendo così a diminuire sensibilmente il costo delle proprie bollette mensili dell’energia, sia per l’elettricità che per il gas metano.

Ricordiamo a tutti che si tratta di un metodo assolutamente illegale, che comporta severe sanzioni penali, ai sensi dell’articolo 624.