Canone Rai, da oggi puoi richiedere l’esenzione: basta un parente con 104

Con la legge 104, sono diverse le agevolazioni per i disabili o per coloro che se ne prendono cura: esiste una parentesi anche sul canone Rai, è possibile non pagarlo.

Avere una persona disabile all’interno del proprio nucleo, rappresenta in molti casi un costante dispendio di denaro. Chi dispone della Legge 104 infatti, spesso e volentieri necessita di diverse visite e terapie, che con tale certificato, possono essere esentate.

Ci sono diverse agevolazioni in realtà, è possibile acquistare apparecchi elettronici scontati o chiedere l’esenzione totale per il bollo auto. Per quanto riguarda il supporto economico tecnologico, lo Stato ha introdotto questa misura per coloro che necessitano di un’apparecchiatura apposita o semplicemente degli strumenti necessari per non estraniarsi dal mondo esterno.

Queste detrazioni sono riferite anche per l’acquisto di cellulari, tablet o altri strumenti informatici. Infatti viene citato l’acquisto di “apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati”. A patto che le attività quotidiane del disabile siano “limitate a menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

Oltre a questo, esistono diverse agevolazioni anche per il tutore stesso della persona disabile, il cosiddetto “caregiver”. Oltre a quella del bollo auto, è possibile accedere anche all’esenzione del canone Rai: scopriamo come.

Esenzione canone Rai con Legge 104

Sebbene il canone Rai rappresenta una spesa di 90 euro annui suddiviso il 12 mensilità, è bene sapere che questo costo può essere tagliato dalle nostre bollette. Non esiste una clausola specifica che spiega come con la Legge 104 è possibile non pagare il canone Rai, tuttavia esiste un meccanismo logico che rende possibile questa esenzione.

Esistono due motivi per cui è possibile richiedere l’esenzione: se il soggetto disabile ha più di 75 anni o se alloggia in una casa di riposo. Nel caso dell’anzianità, non è necessario che sia disabile per richiedere l’esenzione, ma deve essere il titolare delle utenze domestiche con meno di 8.000 euro di reddito annuo. Nel caso in cui, la persona disabile, titolare delle utenze domestiche, alloggia in una casa di riposo, è possibile far richiesta per la domanda di esonero, in quanto può dichiarare di non disporre di un apparecchio televisivo.

Per ricevere l’esonero bisogna andare sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, dove sarà necessario entrare nella sezione apposita, scaricare il modulo, compilarlo e inoltrarlo. La pratica va inviata entro due semestri dell’anno: entro il 30 aprile si può ottenere l’esonero completo dell’anno. Dopo tale data, ma entro il 21 luglio, è possibile richiedere l’esonero per il secondo trimestre dell’anno.