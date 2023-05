Telefonia mobile, ecco le migliori offerte: coglile al volo

Nel corso degli ultimi 20 e passa anni, abbiamo assistito ad un grandissimo progresso dal punto di vista tecnologico, che ha apportato diversi cambiamenti significativi dal punto di vista della vita quotidiana.

Ricordiamo per esempio l’introduzione dei social network (Facebook, Instagram, Tik Tok per i più giovani e chi ne ha più ne metta), seguiti subito dopo dall’arrivo degli smartphone sul mercato globale. Gli smartphone hanno fatto proprio utilizzo della connessione a internet per poter esplicare le loro funzioni, grazie anche e soprattutto all’avvento delle app, tra cui in particolar modo quelle dedicate alla messaggistica istantanea (tra cui ricordiamo nello specifico WhatsApp e Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza), che hanno stravolto sensibilmente la vita rispetto a quella che conoscevamo fino ad allora.

Disponiamo attualmente di tantissimi smartphone all’interno del mercato mondiale, avendo la possibilità di scegliere rispettivamente tra smartphone di fascia alta (per chi ha esigenze molto specifiche in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore), smartphone di fascia media e infine smartphone di fascia media.

Quello che però accomuna tutti gli utenti e clienti sparsi in tutto il mondo è la necessità di dover scegliere un’offerta mobile con le compagnie telefoniche, che meglio risponda ovviamente alle proprie esigenze. Scopriamo quindi insieme quali sono le offerte telefoniche più convenienti, in base ai bisogni e alle esigenze di ciascuno, andando a confrontare i rispettivi piani tariffari di ciascuna compagnia.

Prima di tutto bisogna considerare quali sono le proprie esigenze, rispettivamente tra voce, dati mobile (per chi ha necessità di usare molto la connessione a internet in mobilità, ad esempio per esigenze di lavoro) e via dicendo. È poi possibile scegliere rispettivamente tra le tariffe con SIM ricaricabile, o in alternativa le tariffe in abbonamento, che prevedono il pagamento di un canone mensile fisso per mezzo della carta di credito.

Come muoversi

Nel caso in cui vogliate risparmiare, sono disponibili le tariffe degli operatori virtuali (come ad esempio Postemobile e Fastweb), che permettono di ridurre sensibilmente i costi. Al contrario, gli operatori di rete (al netto di un pagamento mensile in media più alto) garantiscono maggiori servizi di assistenza all’utente.

Tra le compagnie in assoluto più celebri ricordiamo Vodafone, che ultimamente propone l’offerta Red Max Under 25, per tutti i clienti al di sotto dei 25 anni. Questa è un’offerta davvero conveniente, dal momento che al prezzo di 9.99 euro mensili offre 100 GB dati alla velocità 5G, oltre che minuti e SMS illimitati.

Lo stesso accade per Tim che propone la sua tariffa Tim Young, dedicata ai più giovani, che include al costo di 9.99 euro 100 GB in mobilità, assieme anche qui ai minuti e agli SMS illimitati.