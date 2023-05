Scoperta estrema, questa specie animale marina è da pazzi: sembra un vero mostro

Da sempre, nel corso del tempo, siamo stati abituati a scoperte davvero inedite e mai affrontate prima d’ora, soprattutto nel campo degli animali. Nel corso delle ultime settimane, in particolare, è stata scovata una nuova specie animale del tutto inedita, in corrispondenza del Giappone: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Parliamo infatti di una specie che vive in mare, più precisamente nelle profondità più remote, e sembrerebbe che gli scienziati non abbiano mai incontrato qualcosa di simile prima d’ora. Entrando maggiormente nei dettagli, l’animale in questione è un anemone, ovvero un animale privo di scheletro, appartenente alla specie Stylobates Calcifer, al largo del mare di Kumano, più precisamente a livello della costa orientale del Giappone.

Il rinvenimento di questa specie animale completamente inedita è stato totalmente casuale, dal momento che a farne la scoperta è stato lo scienziato Akihiro Yoshikawa, un professore di biologia marina presso l’Università di Kagoshima, che fino a quel momento era alla ricerca di paguri e granchi nella zona del mare di Kumano. È bastato infatti il sollevamento delle rete per scovare questa specie di anemone mai vista prima d’ora.

Se infatti in un primo momento ciò che saltava all’occhio erano i granchi e i paguri, lo scienziato ha successivamente notato che, in corrispondenza della loro superficie, erano presenti alcuni anemoni, appartenenti per l’appunto a questa specie mai vista prima d’ora.

I dettagli della scoperta

Stando dalle prime osservazioni pervenute dallo stesso scienziato Yoshikawa, si tratterebbe di un vero e proprio rapporto di simbiosi o parassitismo tra le due rispettive specie: il dubbio in merito alla classificazione deriverebbe in questo caso dalle loro alimentazioni, che sono totalmente indipendenti e distinte. Yoshikawa si è così servito di alcune telecamere di profondità, così da osservare con attenzione cosa accadeva da vicino nelle zone più profonde e remote del mare giapponese.

È proprio qui che ha gettato luce sul rapporto di collaborazione che vige tra le due specie, aiutandosi vicendevolmente per lo spostamento di conchiglie e altri oggetti, fino ad arrivare a un riparo utile per entrambi. Da qui si può intuire come gli anemoni si posizionino sui granchi o sui paguri per stringere alleanze, che possono risultare convenienti per tutti e due.

Chiaramente al momento non conosciamo ulteriori dettagli a proposito di questa nuova specie di anemone: non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti in merito da parte dei biologi e dei ricercatori, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.