Bonus bollette senza limiti: finalmente una gioia per tutti gli Italiani

La situazione energetica per quel che riguarda non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo non è di certo tra le più floride.

Ricordiamo infatti che il caro energia è una situazione tangibile che ci portiamo addietro ormai da più di un anno, ovvero da quando iniziarono i primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze sul piano economico e, soprattutto, energetico.

Le prime conseguenze consistevano in un aumento sconsiderato del costo dei generi alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno scatenato una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore.

L’evento però più significativo a cui abbiamo assistito è stato il rialzo senza criterio del costo dell’energia in tutte le sue forme, dall’elettrica al gas metano. È stato proprio questo a portare le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare in proporzione il costo delle relative bollette mensili dell’energia.

Per fortuna tutti i principali governi delle nazioni europee si sono immediatamente attivati in tal senso, proponendo ed emanando diversi provvedimenti volti proprio ad aiutare le fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, menzioniamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibile direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali volte ad incentivare l’acquisto, da parte della popolazione, di elettrodomestici di nuova generazione.

Bonus in arrivo

Questi presentano infatti dei consumi notevolmente ridotti rispetto alla controparte di alcune decine di anni fa, e quindi consentono risparmi considerevoli alla fine dell’anno. Oltre a questo menzioniamo infine il Superbonus 110%, che ha consentito a milioni e milioni di italiani di realizzare un impianto fotovoltaico a costo zero all’interno del proprio ambiente domestico, grazie al rimborso pressoché totale da parte delle regioni.

A tal proposito, inoltre, arrivano ulteriori buone notizie. Il governo ha infatti recentemente stanziato un nuovo bonus bollette, che stavolta non prevede il limite dettato dal proprio ISEE. Si tratta del bonus impianto di riscaldamento 2023, che il governo italiano ha deciso di stanziare a tutte le famiglie che attualmente hanno residenza in Italia. Questo nuovo bonus sarà dato in mano all’ARERA (vale a dire l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente), che ne gestirà tutta la parte burocratica per poterlo ottenere.

Oltre a questo ricordiamo poi il bonus per il riscaldamento a pavimento, per cui è previsto un 65% del rimborso sul totale delle spese sostenute per realizzarlo, fino ad un tetto massimo di 30’000 euro. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane, per vedere quali saranno le modalità con cui poter accedere il bonus e, conseguentemente, risparmiare cifre significative.