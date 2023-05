Whatsapp, arriva la funzione che serve proprio a questo: finalmente potrai farlo

Nel corso degli ultimi 20 anni appena trascorsi abbiamo vissuto un grande progresso dal punto di vista tecnologico, che ha impattato sensibilmente e in maniera chiara nella vita quotidiana di tutti noi.

Uno dei cambiamenti più significativi lo dobbiamo senz’ombra di dubbio all’avvento di internet, che ha permesso ad esempio l’introduzione dei social network (tra i quali per esempio Facebook, Instagram, Tik Tok per le fasce d’età più giovani), così come anche l’arrivo degli smartphone, che hanno in un certo senso rivoliuzionato il mondo delle telecomunicazioni.

Un passo significativo a tal proposito è infatti rappresentato dall’arrivo delle app di messaggistica istantanea, che nel giro di pochissimo tempo sono riuscite a soppiantare quelli che erano i sistemi tradizionali fino ad allora utilizzati, tra i quali gli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i messaggi multimediali.

Tra le principali app ricordiamo in particolare WhatsApp (inizialmente a pagamento, poi disponibile gratuitamente per tutti gli utenti), che è riuscita nel giro di pochi anni ad arrivare (e superare) il miliardo di utenti in tutto il mondo. Oltre a questo ricordiamo poi Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, arrivando anch’essa a diversi milioni di utenti sparsi in tutto il mondo nel giro di pochissimo tempo.

Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, dal momento che permette il continuo aggiornamento da parte degli sviluppatori, che mirano sempre a correggere i bug e a introdurre nuove interessanti funzionalità e caratteristiche.

Arriva la novità

Da oggi in poi, infatti, sarà possibile trasferire le chat da un iPhone all’altro, senza dover necessariamente ricorrere ad iCloud, ovvero il sistema di cloud proprietario di Apple. Questa nuova funzionalità, nella fattispecie, si chiama “Trasferisci chat su iPhone”, e permette di trasferire le chat in modo semplice e veloce.

Il funzionamento è davvero semplice e alla portata di tutti, dal momento che è sufficiente scaricare WhatsApp gratuitamente sul nuovo iPhone, registrandosi attraverso lo stesso numero utilizzato in precedenza, scansione il codice QR sul telefono vecchio e far partire la sincronizzazione tra i rispettivi smartphone. Il processo durerà qualche minuto, e porterà al trasferimento completo delle proprie chat sul nuovo smartphone, in modo semplice e veloce.

Non ci resta a questo punto che attendere per vedere quali saranno i prossimi aggiornamenti di WhatsApp, che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi, con l’introduzione di nuove funzionalità e caratteristiche interessanti, rispettivamente per iOS e Android.