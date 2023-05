Attento a questi siti web: rischi tantissimo ma non lo sai | Purtroppo non te ne accorgi

Oggi la sicurezza dei propri dati e la privacy sono di fondamentale importanza. Pertanto, è bene prestare sempre la massima attenzione ad alcuni siti malevoli e ai cosiddetti Dark Patterns del web.

I Dark Patterns del web sono tecniche di progettazione ingannevoli che mirano a influenzare il comportamento degli utenti e a indurli a compiere azioni non desiderate o dannose per la loro privacy. Queste tecniche sfruttano i bias cognitivi, le emozioni e le sollecitazioni visive per manipolare le scelte degli utenti, spesso senza che questi se ne rendano conto.

Alcuni esempi di dark pattern sono: la preselezione di caselle di consenso, la creazione di falsi sensi di urgenza o scarsità, l’uso di linguaggio emotivo o manipolativo, la dissimulazione o l’ostacolamento delle informazioni e degli strumenti di controllo della privacy.

Nel dettaglio, i Dark Patterns del web possono essere suddivisi in sei categorie principali: overloading. Gli utenti vedono un enorme numero di richieste, informazioni e opzioni che portano alla condivisione involontaria dei dati personali; skipping. Le interfacce sono realizzate in modo tale che gli utenti dimentichino o non riflettano su aspetti legati alla protezione dei propri dati; stirring. Le scelte degli utenti sono influenzate facendo appello alle loro emozioni o usando sollecitazioni visive.

Vi sono, poi, l’hindering, per cui gli utenti sono ostacolati o bloccati nel processo di informazione sull’uso dei propri dati o nella gestione dei propri dati; Flickle. Gli utenti acconsentono al trattamento dei propri dati senza capire quali siano le finalità a causa di un’interfaccia incoerente o poco chiara. Infine, il Leftinthedark. In questo caso l’interfaccia è progettata in modo da nascondere le informazioni e gli strumenti di controllo della privacy agli utenti.

È fondamentale prestare costante attenzione

I Dark Patterns del web sono in violazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (GDPR), che richiede il consenso libero, informato, specifico e inequivocabile degli utenti per il trattamento dei loro dati personali. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato delle linee guida su come riconoscere ed evitare questi sistemi, offrendo raccomandazioni pratiche a gestori dei social media, a designer e utenti.

Per non cadere nei dark pattern del web, è importante essere consapevoli delle tecniche usate dai gestori dei servizi e prestare attenzione alle informazioni e alle opzioni presentate. Inoltre, è utile consultare le impostazioni di privacy e i termini e condizioni dei servizi prima di accettarli o modificarli.

Infine, è bene esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati, come il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione al trattamento dei propri dati personali. In virtù di tutto ciò, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato delle linee guida su come riconoscere ed evitare questi modelli oscuri nelle interfacce delle piattaforme sociali.