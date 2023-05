Altro che lavatrice, ecco l’elettrodomestico che ti distrugge a fine mese: spegnilo subito

Da un punto di vista economico ed energetico, l’intero continente europeo non sta di certo passando un bel periodo.

Tutto questo lo si deve essenzialmente ai conflitti scoppiati in Ucraina l’anno scorso, che hanno portato con sé diverse cicatrici sul versante energetico ed economico dell’Europa, causando non poco malessere tra i cittadini europei.

Prima di tutto ricordiamo lo spropositato aumento del costo delle materie prime, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello di tutto il settore alimentare in generale. Menzioniamo poi il rialzo spropositato che si è verificato a livello di entrambe le forme di energia, sia elettrica che del gas metano, il quale ha essenzialmente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, portando a malcontento generale tra la popolazione.

In questo clima parecchio difficile, i governi principali delle nazioni europee si sono attivati prontamente, con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e aiutare le popolazioni più bisognose. Nel caso specifico del governo italiano ricordiamo il bonus energia da 150 euro, unitamente a tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Purtroppo tutto ciò non è bastato per tantissime famiglie italiane, che nonostante tutto rischiano tutt’oggi di trovarsi in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. È così che oggi abbiamo deciso di dispensarvi qualche consiglio in merito, così da impiegare meno energia elettrica e venire meno alle pesanti bollette pagate finora.

Sono davvero innumerevoli gli elettrodomestici che utilizziamo al giorno d’oggi all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, frigorifero, friggitrice ad aria, sono tantissimi gli elettrodomestici che possediamo e che utilizziamo regolarmente per svolgere le più disparate attività domestiche, che vanno rispettivamente dalla cottura degli alimenti fino ad arrivare alla pulizia e al lavaggio dei nostri indumenti che utilizziamo quotidianamente.

Consigli utili

La lavatrice potrebbe sembrare apparentemente l’elettrodomestico che consuma di più, ma in realtà non è così. C’è infatti un altro elettrodomestico all’interno dell’ambiente di casa che ti distrugge a fine mese con delle bollette pesantissime: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stiamo parlando ovviamente del frigorifero, che per sua stessa natura deve rimanere necessariamente acceso per tutto l’arco della giornata, in modo tale da conversare gli alimenti al suo interno. In particolare il frigorifero detiene tra il 25% e il 30% del consumo totale all’interno di un ambiente domestico: il nostro consiglio in questo caso è di prediligere frigoriferi ad alta classe deficienza energetica, preferibilmente A+ o superiori.

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da consumi notevolmente ridotti rispetto ai frigoriferi tradizionali, e vi consentiranno dunque di risparmiare cifre significative alla fine dell’anno.