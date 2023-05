Lavatrice, questa non usa la corrente: addio bollette e panni sempre puliti

L’Europa in generale è stata recentemente messa in ginocchio dal caro energia, che si è inevitabilmente diffuso in tutto il continente, creando non poco malcontento tra la popolazione generale.

Tutta questa spiacevole situazione è iniziata all’incirca 12 mesi fa, in concomitanza con l’esordio dei conflitti bellici in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze sul piano economico ed energetico. In primis ricordiamo infatti l’aumento spropositato che si è verificato a livello dei prodotti alimentari, come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, scatenando una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi che si è verificato un rialzo sconsiderato del costo di entrambe le forme di energia, sia elettrica che del gas metano, a seguito dei conflitti in Ucraina. Questo aumento improvviso ha chiaramente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare, in maniera proporzionale, il costo delle relative bollette mensili, causando non poco malessere tra i cittadini europei.

In questo clima davvero complesso da gestire, l’intervento del governo delle principali nazioni europee è stato fortunatamente celere e immediato. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolare tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati generalmente da un’alta classe d’efficienza energetica. Questo consente loro di risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare alla fine del mese.

Oltre a questo ricordiamo poi il bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle relative bollette mensili, così come anche le agevolazioni regionali, tra cui il Superbonus 110%, che permetteva fino a poco tempo fa di realizzare un impianto fotovoltaico in casa con il rimborso pressoché totale sulle spese.

Consigli utili

Purtroppo tutti questi preziosi provvedimenti non sono bastati per tante famiglie italiane che, nonostante tutto, si trovano tutt’oggi in difficoltà ad arrivare alla fine del mese. È così che oggi vi proporremo una soluzione per risparmiare energia, e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa. Entrando nei particolari, la soluzione è rappresentata dalla mini lavatrice portatile, che è ideale per i campeggi e le vacanze all’aperto.

Ogni lavatrice portatile è infatti molto piccola e leggera, ed è quindi facilmente trasportabile, a differenza delle lavatrici tradizionali che ingombrano tantissimo spazio e sono caratterizzate da un peso molto elevato. Oltre a questo, le lavatrici portatili sono caratterizzate da un bassissimo consumo d’acqua, dal momento che un programma di lavaggio dura in media 15 minuti, con tutto il risparmio che ne consegue.

Attualmente è possibile acquistare le mini lavatrici portatili su Amazon e altri siti e-commerce affini, con prezzi alla portata di tutti, che non superano i 90 euro.