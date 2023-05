Casa fresca senza condizionatore: ti basta fare così

È da ormai diverso tempo che il caro energia sta colpendo l’Italia e, più in generale, il continente europeo intero. Tutto ciò ha avuto inizio all’incirca un anno fa, in concomitanza con l’esordio dei primi conflitti bellici in Ucraina, che hanno portato a diverse conseguenze sul piano economico e soprattutto energetico.

Dal punto di vista energetico ricordiamo infatti l’aumento sconsiderato del costo dell’energia, che sia elettrica o sottoforma di gas metano, che ha inevitabilmente portato le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare conseguentemente il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento tra tutta la popolazione europea.

Per sopperire a questi problemi, fortunatamente i principali governi europei hanno adottato diversi provvedimenti, atti proprio a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto.

Nel caso del governo italiano, per esempio, citiamo il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti direttamente dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono un significativo risparmio alla fine del mese.

Malgrado tutti questi aiuti, però, sono ancora molte le famiglie italiane che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a sostenere il peso così ingente delle bollette mensili, soprattutto nei casi in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno.

Rimedi al caldo

L’estate si sta ormai avvicinando a passo svelto, e con essa anche le temperature più elevate, che raggiungeranno livelli altissimi soprattutto nel corso dei mesi di luglio e agosto. È chiaro che in questa situazione si rende più che necessario l’utilizzo di uno specifico elettrodomestico, ovvero il condizionatore, che sia in grado di deumidificare l’ambiente e assicurare delle temperature adeguate all’interno di tutto l’ambiente domestico.

Con il caro energia che incombe, però, non è semplice utilizzare il condizionatore, dal momento che è uno degli elettrodomestici che consuma senz’ombra di dubbio di più, perciò è bene ricorrere ad alcune valide alternative, in maniera tale da consumare meno energia elettrica e, di riflesso, risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia elettrica che arriveranno a casa prossimamente.

Il trucco di oggi consiste nell’incrociare innanzitutto i venti e, soprattutto, aprire le giuste finestre della propria abitazione domestica. Nel caso di una buona ventilazione, infatti, questo porterà ad un immediata diminuzione delle temperature all’interno dell’ambiente domestico, senza avere la necessità a tutti i costi di dover accendere il proprio condizionatore all’interno dell’ambiente di casa, e risparmiando così cifre considerevoli alla fine dell’anno.