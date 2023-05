Browser, arriva la novità: Ecco l’ultimo entrato

Il mondo dei browser è in fermento, un nuovo arrivato fa tremare il monopolio in casa Microsoft. Bye bye Chrome?

Quale browser utilizzare? Un tempo, agli albori della rete, scegliere quale browser utilizzare costituiva una differenza fondamentale; e la stessa esperienza di utilizzo variava immensamente da un supporto all’altro. Possibilità di determinate app, diversi risultati nella ricerca, tutela o meno dei dati personali; le variabili in gioco non erano poche.

Oggigiorno, a causa anche dello spostamento del traffico su smartphone e tablet, i browser rivestono sempre una minore importanza, senza particolari sorprese. Fino ad oggi, va da sé.

Quale browser è il più utilizzato? Google Chrome, ovviamente; stando ai dati di Statcounter Chrome è il browser più utilizzato da computer fisso o da portatile. Insomma, regna incontrastato quale ‘imperatore’ del mondo del desktop, l’icona più amata. Nonostante le sue notevoli lentezze e le sue prestazioni altalenanti. Senza citare il suo magniloquente consumo della RAM.

Le percentuali sono in tal senso chiare, senza mezzi termini: a Chrome spetta il 66,13%. Risalendo la classifica, dal basso all’alto, troviamo Internet Explorer con lo 0,55%, Opera con il 3,09% e Firefox con il 5,65%. Ed è qui, al penultimo e al terzultimo posto, che ritroviamo una sorpresa all’interno di un classifica rimasta immutata per anni.

Il nuovo arrivato, il browser che non ti aspetti scala la classifica

Eppure vi è una sorpresa, un browser che ha stupito un po’ tutti; si tratta di Safari che, con un 11,87%, ha sconfitto Microsoft Edge, retrocedendolo con ‘solo’ l’11% al terzo posto della classifica. Si tratta del browser della Apple, scelto per la sua semplice eleganza d’utilizzo. Tutto ciò a fronte della grande quantità di risorse allocate a favore di Edge; ad esempio inserendo l’intelligenza artificiale, pubblicizzandolo e addirittura presentandolo come il successore al ‘gigante’ Chrome.

Come mai il successo imprevisto? Safari gioca in casa, perchè tutti i macOS lo hanno come browser pre impostato, similmente a Chrome sui pc più recenti. Inoltre i Mac stanno vendendo parecchio, il mercato ‘gira’ bene per la casa Apple. L’azienda dello scomparso Steve Jobs sta spostando la produzione dalla Cina all’India e vede un graduale aumento delle vendite.

Infine vi sono alcune funzionalità inedite; una buona gestione delle password, la possibilità di utilizzare l’autenticazione tramite Touch ID, un caricamento delle pagine veloce, fluido e senza problemi di sorta.