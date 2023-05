Bollette atomiche, questo elettrodomestico ti uccide da spento: stacca immediatamente la spina

Il rincaro dell’energia è uno dei problemi attuali che più sta interessando e colpendo in negativo l’intero continente europeo, da un bel po’ di mesi a questa parte. È infatti dall’anno scorso, quando iniziarono i primi conflitti bellici in Ucraina, che abbiamo assistito ad un aumento sconsiderato del costo dell’energia elettrica e del gas metano.

Questo catastrofico evento ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come nel caso di Enel Energia, per quanto riguarda l’Italia), ad aumentare di pari passo le bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento tra la popolazione europea in generale.

Per fortuna i principali governi europei si sono immediatamente attivati a tal proposito, con diversi provvedimenti finalizzati ad aiutare le fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, tanto per fare un esempio, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, assieme a tutte le agevolazioni atte a incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da bassi consumi, e consentono dunque di risparmiare cifre significative alla fine del mese.

Ricordiamo infine i contributi regionali che consistono nel Superbonus, i quali permettevano di realizzare, con rimborso completo, un vero e proprio impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica. Tutto ciò, purtroppo, non è stato sufficiente per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, soprattutto quelle che percepiscono un solo reddito all’interno del nucleo famigliare.

Proprio sulla base di questo, oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche dritta e accorgimento utile, in modo da risparmiare sull’energia elettrica e, come diretta conseguenza, anche sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.

Divoratori d’energia

Come be sappiamo gli elettrodomestici sono indubbiamente tra i dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’ambiente domestico. Al giorno d’oggi, dopotutto, facciamo un uso davvero massiccio e intensivo degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero, forno a microonde e via dicendo sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente per svolgere le più disparate attività quotidiane.

Vediamo insieme quali sono gli elettrodomestici più energivori, in modo tale da limitarne l’utilizzo. Tra i dispositivi che consumano più energia troviamo i display dei PC desktop, che spesso e volentieri rimangono accesi per ore e ore, e spesso anche la modalità screensaver consuma quantità considerevoli di energia elettrica.

Oltre ai display, anche la stampante impiega quantità non indifferente di energia, motivo per il quale dovrebbe essere preferibilmente spenta dall’alimentatore nei suoi momenti di non utilizzo, così come anche i caricabatterie dei nostri smartphone, che rimangono collegati alla spina elettrica per ore e ore.