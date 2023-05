Sole, arrivano i picchi pazzeschi: verremo travolti da un calore enorme

Quando arriverà il prossimo picco solare per il Sole? Difficile ipotizzarlo, certo si tratta di un eventi senza precedenti, a cui porre grande attenzione (e cautela).

Il cambiamento climatico è la causa del progressivo innalzarsi del calore, di anno in anno, ma non è l’unica motivazione; vi possono essere altre cause, sebbene collaterali e, dettaglio fondamentale, slegate dall’azione umana. La Terra infatti rimane un pianeta colonizzato dagli esseri umani, ma collocato all’interno di un complesso sistema solare che ruota attorno alla propria stella, dove tutto ha avuto inizio, cioè il sole. L’orbita dei pianeti, l’azione stessa della Luna, la posizione del sistema solare nella galassia; sono tutti elementi che fuoriescono dalle cause umane.

Una di queste è il sole stesso; contrariamente al buon senso, secondo cui il sole sorge e tramonta, identico ogni giorno, in realtà anche il sole quale corpo celeste può conoscere variazioni e differenze, le quali inevitabilmente ricadono sugli esseri umani e la Terra.

Tra i fenomeni meno conosciuti del sole ritroviamo al sua capacità di avere ‘picchi’ dove ha un maggiore carico energetico, responsabile di fenomeni anomali quali eruzioni solari, macchie e venti magnetici.

Solitamente i cicli solari connessi a questi picchi sono piuttosto regolari, ogni 22 anni; tuttavia negli ultimi tempi stanno cambiando, divenendo sempre più irregolari. E’ ancora ignoto cosa ciò significhi o comporti per la Terra.

Il prossimo picco solare, preparatevi al peggio

Secondo gli ultimi studi, il prossimo picco solare giungerà a luglio 2025; però stando alle irregolarità riscontrate nell’ultimo periodo potrebbe anche essere anticipato al 2023, tra sei mesi. Insomma, anche il sole non è più lo stesso, si comporta imprevedibilmente.

Che cosa ci si può aspettare, dalla nostra stella? Il picco solare prevede cambiamenti dell’atmosfera, venti solari, alterazioni delle radiazioni e trasformazioni del flusso dei raggi cosmici. Il tutto su una scala notevolmente maggiore di quella odierna; molto più pesante, molto più distruttiva.

Che cosa succede durante una tempesta solare? Vi sono problemi con la rete wireless, con le reti elettriche, i satelliti mal funzionano e, nei casi peggiori, precipitano nell’atmosfera. Sotto un profilo più visivo e innocuo, si verificano anche delle bellissime aurore boreali. Occorrerà dunque porre attenzione alle comunicazioni e ai propri supporti digitali; inoltre occorrerà considerare un maggiore suo dell’analogico, fino a quando finirà la tempesta. La dipendenza odierna dal mondo digitale si rivela, in queste occasioni, un’arma a doppio taglio.