Scoperta nello spazio, nuovo buco nero: sta divorando tutto

Siamo da sempre stati abituati alle continue scoperte inerenti allo spazio e tutti gli oggetti di cui è composto, che dicono molto della sua formazione e, soprattutto, del suo passato. Uno dei temi su cui la ricerca nello spazio si concentra è quello dei buchi neri, che oggi sono ancora avvolti nel mistero, e di cui conosciamo ancora poco.

Fortunatamente arrivano buone notizie a tal proposito, dal momento che recentemente sarebbe stato scoperto un nuovo buco nero, che è in grado di distruggere tutto ciò che si ritrova davanti: scopriamo insieme nei minimi dettagli di cosa si tratta.

Un gruppo di scienziati astronomi, è infatti stato in grado di scovare un buco nero dalle dimensioni ragguardevoli, mentre stava per assorbire completamente al suo interno una stella, creando a tutti gli effetti un evento astronomico transitorio dall’energia spropositata, che ha scatenato una luminosità attorno mai vista prima all’interno dell’Universo.

Questo evento astronomico transiente è stato denominato Scary Babe, e risulta tra i fenomeni transienti più luminosi mai visti prima d’ora. A fare questa sensazionale scoperta riguardante il buco nero supermassiccio sarebbe stato un gruppo di astronomi facenti parte della Purdue University, che ha raccolto nel corso degli anni tantissimi dati da parte della Zwicky Transiente Facility, un archivio completo di tutti i fenomeni transienti registrati fino a ora, facendo uso di una particolare metodica d’intelligenza artificiale, Refitt.

I dettagli dello studio

Questi dati sarebbero stati raccolti in corrispondenza dell’Osservatorio di Monte Palomar, localizzato in California. Il fenomeno tansiente, il cui nome in codice è ZTF20abrbeie, ha la potenza pari a più di mille supernova, in termini di luminosità ed energia scatenata. Ricordiamo infatti che, almeno fino ad oggi, le supernove costituivano gli oggetti spaziali più luminosi esistenti, ma sono stati prontamente spodestati da questo nuovo fenomeno transiente.

A prender parola a tal proposito è stato Danny Milisavlijevic, ovvero l’assistente professore di Fisica e Astronomia alla Purdue University dietro lo studio (pubblicato sulla celebre rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters), il quale ha definito l’evento sopracitato come il più energetico di cui lui abbia mai avuto esperienza, con una massa indicativamente pari a più di 100 milioni di volte quella del Sole, che già di per sé presenta una massa considerevole.

Al momento non conosciamo ulteriori informazioni oltre a queste, ma siamo certi che gli astronomi a capo di questa ricerca pubblicheranno ulteriori dettagli a proposito di questo nuovo buco nero, eventualmente attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.