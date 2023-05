Lavastoviglie, ecco il trucco della stagnola: risolverà tutti i tuoi problemi

Malgrado il caro energia galoppante che sta coinvolgendo progressivamente a macchia d’olio tutto il territorio europeo, al giorno d’oggi facciamo ancora un uso massiccio degli elettrodomestici di ogni tipo.

Gli elettrodomestici risultano così, a tutti gli effetti, tra i dispositivi elettronici che consumano più energia elettrica all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, disponiamo di un gran numero di elettrodomestici per assolvere alle più disparate attività quotidiane, dalla cottura dei nostri alimenti fino alla pulizia degli indumenti che quotidianamente indossiamo.

Oggi in particolare andremo a concentrarci sulla lavastoviglie, svelandovi un trucco che potrebbe cambiarvi la vita: scopriamo insieme di cosa si tratta. La lavastoviglie è senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici più utili e di vitale importanza, che ha portato un significativo passo in avanti rispetto al metodo di lavaggio tradizionale.

Uno dei primi vantaggi consiste nell’utilizzo dell’acqua, che nel caso della lavastoviglie è sensibilmente minore rispetto alla quantità d’acqua utilizzata nel lavaggio a mano, con tutto ciò che non consegue a livello di risparmio sulle bollette mensili dell’acqua e dell’elettricità.

Uno dei punti cardine è sicuramente la pulizia della lavastoviglie, che deve necessariamente essere mantenuta per tutto l’arco temporale del suo utilizzo, che in caso contrario porterebbe a malfunzionamenti di diverso tipo. Tra i metodi naturali per la pulizia della lavastoviglie ricordiamo ad esempio l’uso dell’aceto, del bicarbonato o, in alternativa, del limone.

Il trucco della lavastoviglie

Un metodo però, permette ancor più di questi ingredienti naturali, di rendere pulite e brillanti le nostre stoviglie. Nel caso del bicarbonato e dell’aceto, infatti, la loro azione è contrapposta ed esattamente speculare, dal momento che vanno ad annullarsi a vicenda, data la loro natura rispettivamente basica e acida, e questo porterà a degli utilizzi ben distinti nel corso del tempo, eventualmente utilizzando il bicarbonato per la fase di lavaggio e, successivamente, l’aceto all’interno del cestello, in modo tale da non compromettere la funzionalità di ciascun ingrediente.

Parliamo infatti del celebre trucco della stagnola, che deve essere necessariamente inserita all’interno del cestello ancor prima che inizi il ciclo di lavaggio vero e propri, in modo tale da far risplendere al massimo le stoviglie che riponiamo al suo interno.

Tutto questo ha effetto grazie all’erosione del bicarbonato, che interagisce rispettivamente con la carta stagnola e il metallo delle posate: così facendo sia le stoviglie che i bicchieri usciranno dal dispositivo ancor più brillanti del solito. In questo caso il metodo sarà molto semplice, dal momento che basterà riporre una palla di carta stagnola all’interno del cestello delle lavastoviglie, in modo da restituire un effetto ancor più brillante alle vostre stoviglie.