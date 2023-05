Fari esterni, casa al sicuro a costo zero: ti basta installarli così

Per chi dispone di un giardino o di un ampio atrio, può risultare fondamentale utilizzare dei fari esterni: questi led non pesano in alcun modo sulla tua bolletta.

Quando si ha una casa con uno spazio esterno, gli strumenti d’illuminazione possono essere una componente estetica, come una vera e propria scelta di sicurezza per chi vi abita all’interno dell’abitazione. Tuttavia, tenere acceso tutta la notte un’eventuale lampioncino, può gravare significativamente sulla nostra bolletta elettrica già segnata da una crisi economica non indifferente.

Per questo motivo ci vengono in soccorso i fari esterni al led solare, che con la loro tecnologia, sono in grado di risolvere il problema della spesa elettrica, sfruttando l’energia del sole, che viene accumulata quando non vi è la necessità di avere un’illuminazione artificiale durante il giorno.

Ovviamente questo strumento è molto generico, perché esistono diversi tipi di dispositivi di illuminazione esterna, ognuno di essi perfetto per ogni tipo di esigenza. In questo articolo infatti, non solo vi illustreremo i pro e i contro dei fari a led da esterno, ma anche come scegliere quello giusto in base alla propria necessità.

Fari a led da esterno: perché conviene utilizzarli

Innanzitutto, la risposta più banale: sono convenienti. Oltre all’investimento iniziale, questo strumento risulta molto più comodo di un faro tradizionale perché non richiede alcun collegamento elettrico. Sono autonomi, non necessitano dell’accensione/spegnimento manuale e dispongono di un pannello solare, di piccole o medie dimensioni. Alcuni vanno installati sul muro o sul terreno, altri semplicemente appoggiati per terra. La differenza tra questi la vedremo più avanti, ma è bene ricordare che se dovessimo parlare dei contro dei fari a led, possiamo dire che alcuni di essi hanno un’autonomia davvero ridotta, tanto da non resistere tutta la notte. Proprio per questo è importante conoscere le differenze tra un dispositivo a led e un altro.

Fari esterni solari: quale scegliere

Per chi dispone di esigenze particolari, è possibile scegliere alcuni modelli che si accendono solamente col passaggio di una persona. Prima di continuare l’articolo è importante considerare un fattore importante: bisogna mettere in considerazione che il pannello va utilizzato laddove vi sia abbastanza esposizione solare durante il giorno, altrimenti il dispositivo finirà per non ricaricare. Da evitare quindi, zone d’ombra (sotto gli alberi, per esempio). Dopo questa breve premessa, vediamo quali tipi di fari a led esistono in commercio.

Proiettore di passaggio: questo strumento è molto utile per chi, durante le ore buie, ha necessità di illuminare un vialetto o una porta d’ingresso, perché si aziona con i sensori di passaggio.

Di soluzioni ne esistono a migliaia, proprio per questo è importante scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Su Amazon o da Leroy Merlin è possibile trovarne di diverse.