Smartphone, arriva il dramma per i possessori: azienda distrutta

Il mercato degli smartphone ha subito un forte calo nel primo trimestre del 2023; un declino che “rientrava nelle aspettative di tutto il settore“.

Secondo i dati pubblicati dalla società Canalys, le vendite degli smartphone nel primo trimestre del 2023 sono calate del 12%. Questo in realtà, è il quinto trimestre consecutivo dove è stato riscontrato un evidente declino, raggiungendo ad oggi, i dati più bassi dal 2009. Quali sono le cause di questo calo che ha interessato un intero settore?

L’ascesa degli acquisti è dovuta a diversi fattori, uno di questi è sicuramente la crisi economica legata ad un picco sull’inflazione, che ha portato i cittadini a dover fare i conti con diversi tagli, tra cui, l’acquisto degli smartphone. Il mercato inoltre, risulta saturo: la richiesta del consumatore diminuisce a causa dell’indebolimento della domanda. Attualmente non esiste una differenza significativa da un prodotto rispetto ad un altro, motivo per cui, il cliente è poco allettato dall’idea di cambiare dispositivo.

Le statistiche sulle vendite

Se analizziamo le stime dei 5 principali produttori di smartphone, noteremo che Apple con il 21% è scampata al declino, riuscendo addirittura ad avere una crescita di vendite annue del 3%. Questo è sicuramente dovuto al fatto che l’azienda ha generato una grande attesa dell’uscita della serie iPhone 14 Pro, lancio già annunciato a settembre. Un altro fattore è stato il competitivo del 5G e della fotocamera avanzata.

Nonostante ciò, il colosso sudcoreano Samsung è rimasto al primo posto della classifica con il 22%, anche se in questo trimestre ha subito un calo del 2%, rispetto allo stesso periodo del 2022. A tenere in cima l’azienda, sarebbero state le vendite dei dispositivi di fascia economica. A seguire in classifica troviamo Xiaomi, con il 13% (-2%), OPPO 10% (+1%) e Vivo 8% (uguale allo scorso anno).

I pronostici sulle vendite nel 2023

La situazione sembrerebbe catastrofica, ma in realtà la questione era già nota: “Il declino del mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2023 rientrava nelle aspettative di tutto il settore“, ha affermato l’analista di Canalys Sanyam Chaurasia.

Nonostante il quadro generale, alcuni segnali fanno emergere possibili riprese alla fine del secondo semestre dell’anno, grazie alla riduzione della domanda e una migliore pianificazione di produzione da parte dei fornitori.

Secondo Canalys, i produttori si stanno concentrando principalmente sull’innovazione, portando sul mercato prodotti in grado di soddisfare le esigenze del consumatore e la costante fame di cambiamento. Il 5G e i telefoni pieghevoli saranno i due punti chiave su cui le aziende punteranno maggiormente, ma rimane il fatto che i colossi dovranno fare inevitabilmente i conti con le future dinamiche economiche globali.