Lavatrice, ecco il trucco dello sportello: risparmio assicurato

Quanti di voi stanno purtroppo facendo esperienza del caro energia, una realtà che sta affliggendo l’Italia e l’Europa intera ormai da tempo, mettendo in ginocchio gran parte dei cittadini. Tutto è iniziato all’incirca un anno fa, quando ebbero inizio i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati dietro di sé delle cicatrici non da poco, sia da un punto di vista economico che energetico.

I conflitti hanno infatti portato in primis ad un aumento del costo delle materie prime, anche per i prodotti alimentari più generici, causando un’inflazione generale che mai avevamo visto prima. Successivamente si è verificato un rialzo generale del costo di entrambe le forme dell’energia, sia elettrica che del gas metano, che ha conseguentemente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare i loro prezzi per le bollette dell’energia, chiaramente causando non poco disagio tra la popolazione generale che si è ritrovata in seria difficoltà.

In questo clima per nulla semplice, fortunatamente i governi delle principali nazioni europee si sono comportati molto bene, proponendo diversi provvedimenti atti a risolvere la situazione del caro energia nel minor tempo possibile, e venire così incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto.

Per quanto riguarda il governo italiano ad esempio, ricordiamo le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono un significativo risparmio rispetto agli elettrodomestici tradizionali. Oltre a questo ricordiamo poi il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas metano, assieme ad altre agevolazioni regionali rivolte alla realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica.

Malgrado tutti questi sostanziali aiuti provenienti dalle autorità, sono ancora tantissime le famiglie italiane che faticano ad arrivare alla fine del mese a causa delle bollette che diventano progressivamente sempre più pesanti. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare, e avere così bollette più leggere alla fine del mese.

Accorgimenti utili

Il trucco di oggi si focalizza in particolare sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici che indubbiamente utilizziamo di più all’interno dell’ambiente domestico, per pulire i nostri indumenti. Ogni volta che terminiamo un lavaggio, è bene infatti aprire lo sportello della lavatrice, in modo che l’acqua evapori e non si formino eventuali muffe o batteri al suo interno.

Tenendo chiuso lo sportello, infatti, si arriverebbe alla proliferazione di questi microorganismi, portando a seri malfunzionamenti, che ci costringerebbero a dover chiamare un tecnico per un eventuale intervento sul nostro elettrodomestico.

Oltre a questo, l’apertura dello sportello consente di aumentare leggermente la temperatura all’interno del nostro ambiente domestico, che può risultare senz’altro utile soprattutto durante i freddi mesi autunnali e invernali.