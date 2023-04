Forno, puliscilo in 5 minuti: finalmente la soluzione estrema

Nonostante il caro energia che dilaga in Italia e anche in tutta l’Unione Europea, facciamo ancora un uso davvero massiccio e intenso degli elettrodomestici.

Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, friggitrice ad aria e chi ne ha più ne metta, sono veramente innumerevoli gli elettrodomestici che utilizziamo nella vita quotidiana per compiere le più disparate mansioni, dalla cottura dei nostri alimenti fino ad arrivare alla pulizia dei nostri indumenti che andremo a indossare.

Oggi in particolare ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici probabilmente più utilizzati nelle case degli italiani, vale a dire il forno elettrico, che utilizziamo per preparare gran parte delle pietanze che consumiamo quotidianamente. Il forno elettrico è infatti soggetto, più di molti altri elettrodomestici, all’usura quotidiana, a causa degli alimenti che introduciamo al suo interno, che portano alla progressiva formazione di incrostazioni di grasso e sporcizia sulle pareti.

È chiaramente bene, dunque, pulire accuratamente il nostro forno elettrico di casa da queste formazioni, in modo tale da preservarne il suo regolare funzionamento, ed evitare l’insorgenza di guasti di ogni tipo. Ecco quindi che abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli utili per pulire il vostro forno elettrico in modo semplice e veloce, nel giro di neanche 5 minuti.

Una delle parti del forno elettrico più importanti quando si tratta di pulizia consiste nel doppio vetro in corrispondenza della sua parte anteriore, che permette tra le altre cose di restituire una cottura uniforme agli alimenti che introduciamo all’interno del forno elettrico. Per pulire il doppio vetro, la prima cosa ovviamente da fare è quella di spegnere il forno elettrico, che deve rimanere conseguentemente spento per l’intera durata della pulizia.

Istruzioni per l’uso

Bisognerà armarsi a questo punto di una soluzione di acqua calda miscelata ad aceto, sale e acido citrico (che possiamo ottenere dal limone), che andremo poi a inserire all’interno di uno spruzzino o nebulizzatore, assieme ad uno strofinaccio.

Procediamo dunque spruzzando questa soluzione su tutte le pareti interne del forno elettrico, lasciandola agire per qualche minuto. A questo punto potremo usare lo strofinaccio, per ripulire ed eliminare tutte le incrostazioni di grasso che si erano formate finora.

Per quel che riguarda la parte esterna del forno, invece, il metodo è ancor più semplice e immediato. In questo caso è infatti sufficiente far uso di un panno umido, da passare su tutta la superficie esterna del forno elettrico. Infine, l’ultimo passaggio è rappresentato dalla pulizia delle griglie interne del forno elettrico, che andranno sciacquate con acqua calda, per poi inserirle nuovamente all’interno dell’elettrodomestico.