Offerta pazzesca, arriva la nuova tv a prezzo folle: avrai la tua gioia finalmente

Alla ricerca di una nuova televisione? Forse l’offerta odierna fa il caso vostro: un caso più unico che raro, senza compromessi di sorta. Televisione, grandi schermi e grande soddisfazione. L’utilizzo della TV si è progressivamente orientato a favore di una sempre maggiore superficie di visione, facilitando l’utilizzo di schermi ultrapiatti e performanti. Sono lontani ormai i tempi dove la TV era solo un cubo dallo schermo a malapena visibile.

Un buon compromesso viene fornito in tal senso da LG che ha recentemente immesso sul mercato una nuova serie di TV che rappresentano un buon compromesso tra dimensioni e collocazione. Schermi grandi, lontani da quelli dei nostri nonni, ma comunque inseribili in cucina o nella cameretta dell’amato figlio. Una qualità di visione certo non intaccata dalle dimensioni ridotte, ma comunque ragguardevoli.

Un perfetto compromesso è recentemente approdato sul mercato, offerto proprio da LG: un top di gamma però venduto a prezzo popolare, una TV grande, ma non troppo, un compromesso, ma non nella qualità. L’offerta nel caso in questione proviene da Amazon; però non è peregrino pensare possa spuntare anche altrove, magari ancor più ribassata.

Una ‘bomba’ di TV, un’offerta da non lasciarsi scappare

Insomma, di quale televisione stiamo parlando? Si tratta dell’LG 32LQ630B6LA. Sotto l’elegante schermo di 32 pollici troviamo un processore ‘monstre‘ di quinta generazione e funzionalità multimediali e smart in grado di rivaleggiare col meglio dell’offerta alta. Scendendo nello specifico la televisione in questione ha un processore α5 Gen 5 con intelligenza artificiale, capace di offrire immagini assolutamente nitide e naturali, un autentico cinema in casa.

La televisione in questione ha infatti un chip che monitora i fotogrammi che fluiscono sullo schermo, adattando il device a seconda delle necessità; diversa infatti è la richiesta in caso di scene d’azione concitata o di panorami mozzafiato; diverse prestazioni per una diversa visione, sempre però al meglio dell’offerta.

Rimane inoltre completamente personalizzabile la resa visiva, grazie a una serie di profili adatti a tutti gli occhi e tutti i gusti: immagini più scure o più chiare, più naturali o metalliche, più opache o più brillanti e così via. In particolare si tratta di una tv che eccelle dovunque venga messa, grazie alla funzione AI Brightness. Senza poi dimenticare il mondo videoludico, con opzioni come Game Optimizer, il quale consente di avere tutte le impostazioni per i videogiochi in un’unica, comodissima, finestra.