Microsoft, un vero disastro: addio allo storico marchio su questo fronte | È finita

L’alleanza con OpenAI ha certamente dato una bella sterzata alla strategia di mercato di un Microsoft avanti a Google nell’Intelligenza Artificiale. Ma non è tutto oro quello che luccica. Pessime notizie per gli appassionati del colosso di Redmond.

Un’alleanza forte e duratura, rinsaldata in questo 2023. Microsoft ha trovato in OpenAI una spalla per il suo progetto più ambizioso: la leadership nell’Intelligenza Artificiale. Da qui tutta una serie di investimenti pluriennali e multimiliardari con l’organizzazione statunitense che faceva capo a Elon Musk, prima che l’unico CEO ne diventasse Sam Altman.

Nei piani di Microsoft il perseguimento della missione di garantire la migliore AI su piazza, si sposa alla perfezione con OpenAI. Che vede nella multinazionale statunitense d’informatica, quel capitale di cui Sam Altman e soci hanno bisogno, in quanto organizzazione no profit. Il dinamico duo sta funzionando alla grande, basti pensare che il chiacchieratissimo OpenAI, che ne frattempo è approdato sugli smartphone, gira su Bing AI, il motore di ricerca su cui Microsoft sta puntando tantissimo. A differenza di altri, storici, dispositivi.

A Redmond avrebbero deciso di non produrre più mouse, tastiere e webcam a marchio Microsoft, chiudendo un’autentica era per concentrarsi sugli accessori per PC a marchio Surface: mouse, tastiere, penne 2.0 e tanto altro. Praticamente tutto. Si sta per chiudere un’era iniziata quaranta anni fa, con il lancio del primo mouse fornito in bundle con Microsoft Word e Blocco note. Era il 1983.

Il crollo delle entrate dei dispositivi Microsoft

“Ci stiamo concentrando sul nostro portafoglio di accessori per PC Windows con il marchio Surface”. Dan Laycock, senior communications manager di Microsoft, spiega così la storica decisione, in uno stralcio di un’intervista a The Verge. “Continueremo a offrire una gamma di accessori per PC a marchio Surface, inclusi mouse, tastiere, penne, dock, accessori adattivi e altro ancora. Gli accessori per PC con marchio Microsoft esistenti come mouse, tastiere e webcam continueranno a essere venduti nei mercati esistenti ai prezzi di vendita esistenti fino a esaurimento scorte”.

Laylock, dunque, ha spento quei rumors rumoreggianti, figli dell’indiscrezione del comunque autorevole Nikkei, secondo cui Microsoft non avrebbe realizzato più tastiere autonome con il marchio Surface, Non è così. Microsoft ha deciso di puntare tutto su Surface, che sui suoi accessori a marchio Microsoft. Il che è molto diverso.

La notizia del cambio di accessori per PC di Microsoft, comunque, arriva a qualche mese di distanza dalla decisione cambiare il suo “portafoglio hardware” a causa di 10.000 tagli di posti di lavoro. Il mercato dei PC sta soffrendo in questo momento, basti pensare che e le entrate dei dispositivi Microsoft (Surface, accessori per PC e HoloLens) sono diminuite del 30% su base annua. Meglio pensare a OpenAI, fa tornare il sorriso a casa Redmond.