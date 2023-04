Fornelli, arriva il divieto assoluto: dovremo cambiare tutte le cucine del paese

Salutate con affetto i vostri fornelli a gas, presto potrebbero essere illegali; troppo alte, secondo le autorità, i rischi connessi all’intossicazione, alle malattie ad esse connesse e al rischio di esplosione.

Dallo scorso gennaio 2023 infuria una violenta debacle in terra americana se vietare o meno i fornelli a gas. Un membro della commissione USA responsabile della sicurezza dei prodotti di largo consumo, di nome Richard Trumka, ha infatti avanzato l’ipotesi di una nuova legislazione per i sistemi di cottura a gas. Oggigiorno questi fornelli, onnipresenti elle case italiane, sono presenti solo nel 35% delle case americane, solitamente tra i più poveri e i redneck delle campagne.

Secondo uno studio dell”aprile 2022, effettuato su 5mila abitazioni, onde rilevare sostanze inquinanti presenti in casa, proprio i fornelli a gas erano stati i principali responsabili. Infatti, in assenza di cappe aspiranti e/o di un loro continuo utilizzo, gli abitanti avevano seri problemi respiratori e forti infiammazioni del sangue. Anche nelle cucine professionali dei ristoranti la situazione era nera, anzi gassosa, con danni per i cuochi e i lavapiatti sottoposti alle mefitiche esalazioni.

Anche l’asma infantile viene durante colpita dall’utilizzo di gas naturali per i fornelli; secondo un’altra ricerca, pubblicata alla fine del 2022, il 12,7% dei casi di asma infantile sono la diretta conseguenza dell’utilizzo di fornelli a gas.

Il (dibattuto) divieto: finora niente di fatto, ma…

“Sono un pericolo nascosto. Non escludiamo alcuna possibilità. I prodotti che non possono diventare sicuri possono essere vietati” aveva dichiarato Trumka, allarmando non poco gli americani. In Italia la notizia era stata oggetto di articoli de La Repubblica e Il Post.

Tuttavia gli altri quattro commissari della Commissione non si erano dichiarati d’accordo; e lo stesso presidente Joe Biden aveva dovuto ribadire che no, non era sua intenzione vietare l’utilizzo dei fornelli a gas. D’altronde violentissima, com’è ormai consuetudine, era stata la reazione dei repubblicani e dei gruppi di potere petroliferi, spesso in molti casi sinonimi col partito d’opposizione.

In Europa i fornelli a gas sono presenti in (quasi) ogni casa italiana e rappresentano la maggioranza assoluta nei paesi dell’Europa centrale e orientale, specie slava; più del 30% dell’energia utilizzata per i fornelli proviene, nel caso europeo, dal gas naturale. Percentuali ragguardevoli; e sotto molti aspetti preoccupanti. Non vi sono pertanto intenzioni di mutare a breve la situazione, sebbene rimanga l’evidenza lapalissiana di brutali danni alla salute, specie dei bambini.