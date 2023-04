Bancomat e carte, non metterle in tasca così: ti rubano tutto in 2 minuti

I nuovi pagamenti elettronici delle carte di credito possono diventare il “lascia passare” indiscreto per i furti di denaro: ecco come difendersi.

Delle volte bastano pochi secondi per ritrovarsi il conto svuotato: eppure siamo certi di non aver digitato il nostro codice pin vicino a nessuno, come è possibile che manchi del credito nella carta?

Non si tratta di nessuna clonazione e neanche di qualcuno che è venuto a conoscenza dei nostri dati bancari, ma semplicemente di una persona che è passata a fianco a noi con un dispositivo contactless. In questo modo il truffatore riesce a sottrarre fino a 30 euro dal conto del malcapitato, in maniera silenziosa e lontano da occhi indiscreti.

Come molti sapranno, il contactless è un metodo di pagamento veloce per effettuare operazioni con la propria carta di credito, semplicemente appoggiandola davanti al POS del negozio: non è infatti necessario inserire il codice pin per somme non superiori ai 25/30 euro. Per quanto questo strumento possa risultare semplice, lo stesso vale per chi utilizza questa comodità per scopi tutt’altro che benevoli.

Furto con contactless: l’esperimento sociale

Negli ultimi anni, la voce che si verificassero frequenti truffe in metrò si è fatta sempre più insistente, tanto che lo youtuber Kiko. Co, ha deciso di testare lui stesso se fosse davvero così facile rubare del denaro semplicemente avvicinandosi al malcapitato. Quello che è successo ha dell’incredibile. Il ragazzo, come mostrato nel video, si è munito di un dispositivo contactless, l’ha messo in tasca ed è salito in Metrò. Lo youtuber successivamente ha azionato il dispositivo con il proprio telefono e ha attivato una richiesta di transazione da 10 euro. Dopo aver effettuato queste operazioni, si è avvicinato alla vittima; risultato? La transazione è andata a buon fine. Ovviamente il ragazzo ha restituito il denaro all’uomo, spiegandogli lo scopo dell’esperimento. Per quanto questo evento possa risultare terribile, esistono alcuni accorgimenti per evitare di farsi sottrarre denaro in metrò.

Come evitare la truffa con il contactless

Questa truffa – come spiegato dallo youtuber – è stata riscontrata nelle metrò di Milano, ma in realtà ad oggi viene utilizzata in tutta Italia, ecco perché è davvero importante sapersi difendere da tale raggiro, semplicemente adottando alcuni semplici accorgimenti.

Attivare le notifiche SMS per i pagamenti: in questo modo sarà più semplice accorgersi immediatamente del furto di denaro, permettendo così di bloccare la carta immediatamente anche nel caso di un’eventuale clonazione. Tenere la carta su apposite custodie anti RFID: si possono acquistare su Amazon o in negozi specializzati, ma in alternativa è possibile crearli utilizzando del semplice alluminio che andremo a posizionare all’interno del nostro porta carte. Controllare frequentemente i movimenti del proprio conto: in questo modo sarà possibile accorgersi di eventuali movimenti sospetti.

Infine, prima di farsi prendere dal panico, è bene ricordare che rubare denaro con il contactless non è un operazione semplicissima, in quanto, il truffatore deve disporre delle condizioni ottimali per farlo. Per mandare a buon fine la transazione, il dispositivo deve trovarsi a meno di 3 cm dalla carta. Nel caso in cui il furto avvenisse, è comunque possibile farsi rimborsare dalla propria banca il denaro sottratto.