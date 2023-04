Smartphone, dopo i pieghevoli arrivano gli estensibili: avrai un cinema in mano

Samsung il migliore, anche se da primus inter pares oramai nel segmento di mercato dei pieghevoli. Apple gioca a nascondino, chissà se mai uscirà con un foldable. O farà in tempo.

Dopo l’inevitabile boom iniziale, merito tutto di Samsung, il mercato dei pieghevoli si è assestato: vuoi perché è un dispositivo bellissimo, meraviglioso da vedere, ma all’atto pratico non certo indistruttibile, a volte meglio trattarlo con i guanti bianchi, altrimenti con quello schermo gracile che si piega a metà, con l’obiettivo di stipare un display più grande in un pacchetto più piccolo, sono dolori. Soprattutto per ripararlo, sempre se si può riparare dopo una caduta.

Non c’è dubbio che piace: per il piacere solo di guardarlo, ma anche per la presentazione di quel elaborato sistema di cerniere che consente il funzionamento del design pieghevole.

Finora sono stati sviluppati due stili di telefono pieghevole: uno che si apre come un libro per rivelare un ampio display interno, uno che imita un design retrò a conchiglia. Samsung fa scuola in questo campo, quindi basti pensare al Galaxy Z Fold e al Galaxy Z Flip (ma anche al redivivo Razr di Motorola) per capire i diversi concept.

Samsung ha fatto proseliti. Tutti a cercare di raggiungere quell’asticella messa lì dal colosso di Seoul. Tutti tranne Apple. Vuoi perché il colosso sudcoreano è partito subito a marce elevate (all’inizio troppo per chiunque), vuoi perché il gigante di Cupertino si è legato ormai in maniera indissolubile al suo iPhone (migliorato nel corso degli ultimi anni), si parla sempre di un Apple pieghevole, ma nessuno sa di preciso quando e, questo punto, se uscirà.

Da foldable a rollable il passo è breve

Anche perché tutto lascia presagire che il prossimo trend sarà il rollable. Al di là della rima baciata, il concept dell’arrotolabile, o estendibile è proprio di Motorola, con un display che avvolge la parte inferiore del telefono.

Quello schermo arrotolato può estendersi automaticamente verso l’esterno per creare un display più grande, oppure rotolare via (da qui il nome di rollable) per fornire un comodo secondo schermo. La casa di Chicago ne ha presentato uno all’ultimo MWC 2023, l’evento tradizionale, annuale, che si tiene ai Barcellona: un concept phone che può espandere lo schermo OLED anteriore da una diagonale di 5 pollici (aspect ratio 15:9) a una di 6,5 pollici (22:9). Come? Semplicemente tramite una doppia pressione sul pulsante d’accensione.

Siamo ancora a livello di concept, bisogna vedere il primo gigante telefonico che innescherà il famigerato effetto go down. Magari, chissà, sarà proprio Motorola sulla scia di quanto fatto da Samsung per i pieghevoli. Apple? Difficile se non impossibile. A Cupertino hanno sempre corso per conto loro.