Oneplus, arriva la notizia che tutti aspettavamo: il prezzo è giusto

Oneplus sbarca anche in Italia, il lancio è senza precedenti. Scopriamolo insieme.

Il cambio di prezzo di nazione in nazione, di stato in stato può spesso mutare gli equilibri tecnologici; molti smartphone di ultimo livello venduti negli Stati Uniti hanno un valore molto maggiore in Europa, perchè qui i salari sono molto più bassi. Oggigiorno infatti comperare un cellulare di ultimo modello è quasi impossibile in Italia; occorre rassegnarsi ad una lunga trafila di rate. Sarà questo anche il caso di Oneplus?

Si tratta, nello specifico, di OnePlus Pad che ha goduto d’una vendita straordinaria, in anticipo coi tempi. OnePlus stesso ha svelato il prezzo di vendita del particolarissimo tablet, proposto a un prezzo davvero speciale. La vendita sarà possibile a partire da questo venerdì 28 aprile, ore 22, sul sito di OnePlus.com. Il tablet intanto è già andato esaurito nella sua prima tiratura; nemmeno cinque giorni e la vendita anticipata ha spazzolato ogni esemplare.

Accanto alla vendita anticipata, OnePlus offre nuove offerte e incentivi per preordinare; troviamo infatti premi gratuiti intorno alla sessantina di euro, prodotti in omaggio nel campo degli accessori e svariante scontistiche-premi di varia natura. Sembra giocare in tal senso un ruolo fondamentale il portuale dell’ecosistema OnePlus che sembra conoscere un grande rigoglio.

Ma che cosa offre di tanto rivoluzionario OnePlus Pad? Con un cofano di un bel verde grintoso, il tablet viene venduto con la configurazione 8+128 GB; la promessa del nuovo tablet è di un’esperienza fluida e senza scatti, senza dover trafficare tra programmi e impostazioni di configurazione macchinose. Ciliegina sulla torta, l’immancabile 5G e la batteria dalla durata pressoché eterna.

Il prezzo di vendita di OnePlus finalmente rivelato

Il tablet verrà venduto in tutta Europa, senza eccezione, a 499; pertanto un prezzo relativamente accessibile, specie se comparato con altri prodotti di marchi blasonati, come la Apple. Basterà per attirare gli utenti italiani, alle prese con un’inflazione crescente e i prezzi del caro energia? Difficile predire l’esito dello sbarco in Italia.

Intanto sono stati comunicati i prezzi per gli accessori dove solitamente l’azienda rincara sul prezzo; troviamo infatti OnePlus Stylo (al prezzo di €99), OnePlus Magnetic Keyboard (al prezzo di €149), OnePlus Folio Case (al prezzo di €59) e OnePlus 80W SUPERVOOC Adapter (al prezzo di €39).

Ma cosa davvero distingue OnePlus Pad dai suoi concorrenti? Il segreto è la fotocamera sul retro, invero gigantesca: un top di gamma impareggiabile, disponibile a 13 MP video fino 4K a 30 fps.