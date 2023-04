Cellulari, ecco la “batteria infinita”: finalmente ti dimenticherai di caricarlo

La cura minuziosa di una batteria è quanto di più importante possiamo avere affinché il nostro cellulare abbia una vita duratura. Per tutto il resto ci sono i colossi della telefonia.

Un cellulare, al giorno d’oggi, ha due-tre anni di vita nel quale è super performante ed esprime al massimo le sue caratteristiche. Poi si deteriora qualunque cosa voi possiate fare, in nome di una società consumistica, all’ennesima potenza.

Ci si può fare poco per opporsi a questo modus vivendi, ma dipende da noi portare il dispositivo nelle nostre mani a quei due-tre anni di vita super performante. Come? Con un corretto uso del cellulare, piccoli accorgimenti che ci regalano grandi guadagni, sicuramente in termini di riparazione. Mai lasciare esposto al sole il nostro smartphone, che sia Android o iPhone fa lo stesso, mai lasciarlo in carica più del dovuto: il rischio crollo della durata della batteria, molto alto.

Al resto ci stanno pensando le miglior marche del segmento di mercato della telefonia, in grado di sviluppare sempre di più batterie durature, a prescindere dal loro costo. E qui entra in ballo un altro accorgimento.

Non vi fate mai ingannare a priori dal costo di uno smartphone, rimarreste sorpresi di sapere che ci sono degli smartphone economici, sotto i duecento euro per esempio, in grado di regalare grandi gioie.

Hai capito Samsung!

Il Samsung Galaxy A22, per esempio, è un cellulare sceso a livelli vertiginosi. Dipende sempre dallo spazio di archiviazione disponibile, ma adesso si trova serenamente in una forbice di prezzo che va dai duecento ai quattrocento euro.

Uno smartphone effettivamente di buon livello, fortemente votato all’imaging, ha tutto, compreso il 5G che ormai ha superato la moda ma non è ancora onnipresente a livello globale. Un touch da 6.6 pollici, risoluzione di 2400×1080 pixel, creato apposta per la multimedialità con quella fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel, e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Troppo grande, dirà qualcuno che non ha grande destrezza con la manualità. In effetti non è molto compatto e con quello screen è faticoso, ma non impossibile usarlo con una mano sola. Eppure quella batteria da 5.000 mAh è veramente da urlo: ci si può arrivare a sera, sempre con un corretto uso, riuscendo a coprire anche la giornata più intensa. Certo, dipende sempre da quanto lo utilizziamo, ma saperlo usarlo aiuta. Eccome.