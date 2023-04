Caffè appena sveglio, non serve andare al bar: con questa macchinetta l’avrai sempre caldo al mattino

Il progresso tecnologico, come abbiamo visto nel corso di questi anni, ha portato a grandi e importanti cambiamenti su più piani. Basti vedere per esempio l’introduzione e la diffusione di internet, che ha permesso l’arrivo di tutti i social network (Facebook, Instagram, WhatsApp e via dicendo), gli smartphone e via dicendo.

Questo progresso tecnologico ha impattato in maniera significativa anche nel campo degli elettrodomestici. Al giorno d’oggi sicuramente gli elettrodomestici sono tra i dispositivi maggiormente utilizzati all’interno dell’ambiente domestico.

Basti pensare per esempio alla lavatrice,al frigorifero, lavastoviglie, asciugatrice, forno elettrico, forno a microonde e chi ne ha più ne metta, che permettono di svolgere le più disparate attività quotidiane in maniera semplice e veloce. Proprio grazie al progresso tecnologico, questi elettrodomestici sono diventati sempre più “smart”, presentando spesso dei display veri e propri (come nel caso degli ultimi frigoriferi realizzati da Samsung), o il controllo vocale, ovvero la possibilità di impartire ordini per mezzo della propria voce.

Questo è stato infatti un ulteriore passo in avanti permesso da internet, con l’introduzione dei principali assistenti vocali come per esempio Google Assistant, Alexa di Amazon e via dicendo. È proprio su questi dispositivi smart che ci concentreremo oggi: scoprite insieme di cosa si tratta.

In Italia soprattutto, la colazione è davvero un rito sacro che va preservato in ogni modo. Spesso i lavoratori ricorrono al bar sotto casa per fare colazione più in fretta e non ritardare a lavoro, ma al giorno d’oggi esiste fortunatamente un’alternativa casalinga che può fare sicuramente al caso di milioni e milioni di italiani.

Addio al bar

Stiamo ovviamente parlando della macchina per il caffè Lavazza A Modo Mio, un dispositivo davvero e innovativo e al passo coi tempi, che presenta delle caratteristiche davvero rivoluzionarie per la sua tipologia. Grazie a questa macchinetta, è infatti possibile impostare il proprio caffè, riuscendo a programmare rispettivamente la temperatura e la lunghezza degli espressi, facendo uso dell’app Piacere Lavazza.

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più innovative di questa macchinetta consiste nel controllo per mezzo dei più famosi assistenti vocali, rispettivamente Alexa e Google Assistant. In questo modo sarà possibile utilizzare la propria voce per avviare la realizzazione di un espresso, in maniera semplice e intuitiva, senza dover nemmeno premere un pulsante, grazie all’app sopracitata.

Per chi fosse interessato, la macchina del caffè Lavazza A Modo Mio è attualmente disponibile a soli 200 euro, pressi i principali rivenditori online come Amazon, Mediaworld e via dicendo.