Lavastoviglie, i rischi nessuno li conosceva: questa scoperta rovescia tutto | Rischiamo la vita ogni volta

Il caro energia ha messo in ginocchio ormai da mesi non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo. È dall’esordio dei conflitti in Ucraina, avvenuto ormai lo scorso anno, che i prezzi dell’energia in entrambe le sue forme (sia elettrica che del gas metano) sono notevolmente aumentati, costringendo di conseguenza le principali compagnie fornitrici ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili.

Malgrado questo vertiginoso aumento del costo delle bollette e la conseguente crisi che ne è derivata a livello europeo, facciamo ancora un grande uso degli elettrodomestici, che ormai sono diventati indispensabili per lo svolgimento delle principali mansioni della nostra vita quotidiana.

Tra forno elettrico, frigorifero, friggitrice ad aria, lavastoviglie, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi tecnologici di cui facciamo uso ogni giorno, dalla pulizia dei nostri indumenti fino ad arrivare alla preparazione dei nostri piatti.

Oggi in particolare ci concentreremo sulla lavastoviglie, elettrodomestico che viene molto utilizzato soprattutto al giorno d’oggi, in sostituzione a quella che fino a pochi anni fa era l’unica soluzione possibile, rappresentata dal lavaggio manuale di piatti, bicchieri e stoviglie di ogni tipo. La lavastoviglie ha infatti permesso di ridurre sensibilmente i tempi di pulizia dopo aver consumato i pasti, e permette (contrariamente a quanto si crede nella credenza comune) di risparmiare quantità considerevoli di acqua rispetto al lavaggio manuale effettuato sul lavello.

Come per ogni cosa positiva, anche la lavatrice presenta però dei rischi non da poco: scopriamoli insieme. Una delle minacce più importanti e significative nell’uso della lavatrice (così come anche per quanto riguarda la lavastoviglie, le docce e le vasche da bagno) consiste nell’umidità. L’umidità è infatti l’ambiente perfetto per dar luogo alla proliferazione incontrollata di funghi e lieviti neri, che sono chiaramente dannosi per la salute dell’individuo.

Le parole dello studio

A prender parola a tal proposito è stato un team di scienziati, presso l’Università di Mersin e Cukurova (in Turchia), che hanno dichiarato che tra le infezioni che si riscontrano con maggior frequenza a livello di questi contesti rientrano rispettivamente l’Exophiala dermatitidis e phaeomuriformis.

In particolare, due ricercatori facenti parte di questo studio avrebbero analizzato ben 893 campioni, provenienti da 117 ambienti domestici diversi, concludendo che la lavastoviglie rappresenta senz’ombra di dubbio l’ambiente ideale per la proliferazione di questo microorganismi dannosi per la salute umana.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori studi a riguardo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.