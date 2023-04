Contatore Gas, non farti fregare: con questo metodo risparmi un capitale | I tecnici non te lo dicono

È da ormai diversi mesi che non solo l’Italia, ma l’intera Europa non sta passando un buon periodo, sia dal punto di vista economico ed energetico. L’evento significativo da cui è poi nato tutto consiste nello scoppio dei conflitti in Ucraina, avvenuto ormai più di un anno fa, che ha portato delle inevitabili conseguenze che si sono diffuse a macchia d’olio su tutto il continente europeo.

In primis ricordiamo l’aumento sconsiderato del costo dei generi alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti analoghi, i quali hanno scatenato una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare. A questo si aggiungono poi i rialzi folli del costo di entrambe le forme di energia, sia elettrica che del gas metano.

È proprio l’aumento dell’energia che ha destabilizzato i precari equilibri delle principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui per esempio Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiana), le quali si sono trovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, provocando non poco malessere e malcontento tra la popolazione europea generale.

In questo clima di assoluta difficoltà economica e soprattutto energetica, fortunatamente i governi delle principali nazioni europee si sono immediatamente attivati per fronteggiare il caro energia, con il fine ultimo di venire in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose.

Per quel che riguarda il governo italiano, per esempio, citiamo il bonus da 150 euro, detraibili in questo caso dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per chiunque fosse eventualmente intenzionato all’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione. Quest’ultimo, infatti, è spesso caratterizzato da un’alta classe di efficienza energetica, il quale consente di consumare meno energia (rispetto agli elettrodomestici tradizionali) e dunque risparmiare cifre significative alla fine dell’anno.

Accorgimenti utili

Malgrado tutti questi preziosi e importanti provvedimenti da parte delle autorità, sono ancora tantissime le famiglie italiane (ed europee in generale) che faticano ad arrivare alla fine del mese. È proprio sulla luce di questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in maniera tale da risparmiare qualche decina di euro al mese.

In particolare il consiglio di oggi si focalizza sul contatore del gas, che è di fondamentale importanza quando si tratta di risparmiare. È infatti molto importante praticare l’autolettura del contatore del gas, in maniera tale da comunicare alla propria azienda fornitrice d’energia (come Enel Energia, tanto per citarne una) i valori effettivi e soprattutto reali della quantità di gas che abbiamo consumato.

L’autovettura del gas è un processo davvero semplice e alla portata di tutti: è sufficiente infatti leggere semplicemente le cifre riportate in corrispondenza del display a cristalli liquidi del contatore, prima della virgola. Una volta letta la cifra, bisognerà comunicarla al fornitore d’energia nelle modalità da lui consentite. Così facendo, il risparmio sarà davvero significativo rispetto alla lettura automatica, e permetterà di guadagnare anche cifre considerevoli alla fine dell’anno.