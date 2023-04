Pannelli solari, non paghi più nulla e campi felice: saluta le bollette

Sono tempi senz’ombra di dubbio duri e difficili per l’Italia e tutto il continente europeo in generale, proprio a causa del caro energia che sta affliggendo e mettendo in ginocchio l’Europa da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto è iniziato circa un anno fa, in corrispondenza dell’esordio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze sia sul piano economico che energetico, diffondendosi poi a macchia d’olio su tutto il continente.

Sul piano economico ricordiamo in particolare l’aumento del costo dei prodotti alimentari, anche eventualmente di prima necessità, il quale si è riflettuto a sua volta in un’inflazione vera e propria a livello dell’intero settore alimentare. Oltre a questo ricordiamo soprattutto il rialzo del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano.

È stato proprio questo aumento a costringere le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di conseguenza il costo delle relative bollette mensili, creando non poco malcontento tra i cittadini facenti parte dell’Unione Europea.

Fortunatamente l’intervento da parte dei principali governi europei è stato celere e immediato, con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e venire così in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose. Tra tutti gli interventi, specificatamente per quanto riguarda l’intervento italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas metano, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi sono dotati infatti di un’alta classe d’efficienza energetica, che permette dunque di avere consumi contenuti, e quindi risparmiare cifre significative alla fine dell’anno.

Consigli utili

Malgrado tutti questi aiuti, diverse famiglie italiane rischiano tutt’oggi di incorrere. nella soglia di povertà, dal momento che devono sostenere il peso ingente di queste bollette dell’energia, che stanno lievitando clamorosamente nei loro costi da un anno a questa parte.

Ecco dunque che oggi vi forniremo qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da avere bollette più leggere alla fine del mese, e dunque risparmiare cifre importanti alla fine dell’anno. Il consiglio principale che possiamo darvi a tal proposito consiste nell’installazione di pannelli solari, che fanno appunto uso dell’energia solare. Questo ha infatti due duplici vantaggi: l’energia solare è infatti rinnovabile, al contrario di altre tipologie di energia già presenti, e soprattutto non è un’energia che inquina, con tutti i vantaggi del caso.

L’installazione dei pannelli solari all’interno del proprio ambiente domestico viene inoltre incentivata da alcuni aiuti regionali, che permettono di avere il rimborso pressoché totale sui costi di intervento. Così facendo, le bollette saranno dunque più leggere, e riusciremo ad avere un significativo risparmio.