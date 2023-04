Forno, se è incrostato in questo modo ecco la soluzione: ti bastano 5 minuti

Sappiamo ormai da tempo che il caro energia è una realtà che sta purtroppo interessando non solo il territorio italiano, ma l’intero continente europeo, da circa dodici mesi a questa parte.

Nonostante i prezzi dell’energia elettrica e del gas metano siano ormai arrivati alle stelle (le principali compagnie fornitrici d’energia sono state praticamente obbligate), tutt’oggi continuiamo ad utilizzare ancora in maniera massiccia gli elettrodomestici.

Gli elettrodomestici sono swenz’ombra di dubbio tra i dispositivi che utilizziamo maggiormente all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso per svolgere le più disparate attività della vita quotidiana, dalla cottura degli alimenti, fino alla loro conservazione, per poi finire con la pulizia degli indumenti che indossiamo.

Oggi in particolare ci concentreremo sul forno elettrico, che è sicuramente tra i dispositivi che più utilizziamo in casa, e più specificatamente in cucina, per la cottura quotidiana delle nostre pietanze, a pranzo e a cena. Capita spesso che il forno elettrico sia soggetto alla formazione di incrostazioni, proprio a causa del suo continuo utilizzo nel tempo. Scopriamo come comportarsi in questi casi per rimuovere le incrostazioni, in maniera semplice e veloce, facendo uso delle migliori tecniche maggiormente adatte a questi casi.

Tra gli strumenti necessari per la pulizia del forno a microonde, troviamo innanzitutto i guanti di gomma, un qualsiasi detergente (o, eventualmente, prodotti di origine naturale), e infine una spugna abrasiva, che riesca a pulire efficacemente le pareti del forno elettrico.

I rimedi migliori

In particolare i detergenti naturali sono maggiormente consigliati a dispetto di quali chimici, dal momento che sono di gran lunga più ecosostenibili rispetto a questi ultimi. Tra i detergenti di origine naturale ricordiamo in particolare l’aceto e il succo limone, che si sono dimostrati davvero efficaci nella pulizia e nella rimozione delle incrostazioni che si vengono a formare in corrispondenza delle pareti del forno elettrico.

Oltre all’aceto e al succo di limone, consigliamo inoltre l’aggiunta di bicarbonato di sodio, che permetterà di dare luogo a una vera e propria soluzione, che lasceremo agire per una durata indicativa che si attesta sulle 6 ore. Una volta terminato questo periodo di tempo, avremo la possibilità di risciacquare interamente le pareti del forno, che sarà ritornato praticamente come nuovo.

Questo è un ottimo metodo, che può essere utilizzato non solo per il forno elettrico, ma anche il forno a microonde, esattamente con la stessa metodica sopracitata.