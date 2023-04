Caldaia, l’hai sempre fatto ma aumenti i consumi: questo trucco è una truffa

In molti credono sia un trucco per risparmiare, ma in realtà fa aumentare i consumi e ricevere bollette molto più salate.

La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno causato un aumento dei prezzi delle materie prime che ha portato le bollette di luce elettrica e gas alle stelle. Una condizione difficile da affrontare per le famiglie in tutta Europa.

L’Unione Europea è dovuta intervenire d’urgenza e lo ha fatto con il REPowerEU, un provvedimento con cui la Commissione Europea punta di mettere fine alla controversa dipendenza degli Stati membri dal gas russo, entro il 2030. Al centro dell’accordo non solo l’acquisto di materie prime da altri stati extra UE, ma una vera e propria svolta green che mira a rivoluzionare il sistema di approvvigionamento energetico dell’intero continente.

Sarà necessario aspettare ancora qualche anno per vedere raggiunti gli obiettivi, nel frattempo i cittadini dell’Unione dovranno far fronte ad una spesa per l’energia più alta che ha ridotto enormemente il potere d’acquisto, oltre a generare un’inflazione che ha fatto aumentare quasi tutti i beni in commercio.

A pesare sul bilancio delle famiglie italiane è soprattutto la spesa per il riscaldamento domestico, indispensabile durante i mesi più freddi. Ma i rincari delle tariffe hanno reso la spesa insostenibile per alcuni nuclei più fragili. Così le persone hanno fatto di necessità virtù e imparato a risparmiare, dove possibile, adottando ogni accorgimento utile per farlo.

Caldaia il trucco che ti fa spendere di più

Oramai, tra televisione, giornali e internet, è possibile trovare liste infinite di trucchi e suggerimenti su come risparmiare sul riscaldamento domestico. Molti sono veri e possono aiutare realmente a far scendere le bollette, altri sono delle vere e proprie trappole che rischiano di ottenere l’effetto opposto.

La questione più controversa riguarda se tenere il riscaldamento sempre acceso ad una temperatura costante oppure accenderlo e spegnerlo in continuazione per evitare eccessivi consumi. In realtà, alcuni recenti studi dimostrano che mantenere il termostato al minimo per tempi lunghi farebbe risparmiare molto di più di quando si accendono i riscaldamenti al massimo per poco tempo. Questo perché si ha un consumo maggiore proprio quando la caldaia deve pompare gas per raggiungere la temperatura impostata.

Attenzione però perché i consumi dipendono anche da altri fattori. Prima di tutto dipende dallo stile di vita, se si trascorre molto tempo in casa oppure si torna solo la sera. Mentre l’altra condizione è l’isolamento termico della casa. Una casa piena di spifferi, con vecchi infissi e senza isolamento termico ha bisogno di molta più energia per essere riscaldata. Questo metterà sotto sforzo la caldaia che sarà costretta a pompare più gas, cosa che farà salire necessariamente il prezzo da pagare per le bollette.