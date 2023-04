Bolletta della luce, spendendo qualche decina di euro dimezzi i consumi: ecco il trucco dell’elettricista

Come dimezzare i consumi e risparmiare sulla bolletta della luce grazie al consiglio degli elettricisti più esperti.

Aumenta in tutta Europa la spesa per l’energia elettrica con pesanti ripercussioni sui cittadini e sulle aziende. Secondo l’Arera, (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha stimato che la spesa di una famiglia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, sarà di circa 1.267 euro, + 33,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

La situazione non sembra voler migliorare neanche per il 2023, infatti, le stime dell’Arera prevedono un aumento delle bollette di luce e gas nel terzo trimestre di quest’anno subiranno un aumento del 10%, e nel quarto trimestre le previsioni sono ancora peggiori con un aumento del 25%.

Nella recente audizione alla Commissione Finanze della Camera, il presidente Arera, Stefano Besseghini, ha specificato che nonostante la diminuzione dei prezzi nel primo trimestre, la volatilità dei mercati all’ingrosso del gas naturale porteranno nuovi aumenti, invece delle diminuzioni previste dalle stime fatte lo scorso anno.

Per questo motivo Besseghini ha chiesto al Governo nuovi sostegni alla popolazione soprattutto in vista dell’inverno 2023/24. Infatti, i provvedimenti in vigore in questo momento, che hanno permesso di abbassare le spese per gli oneri di servizio, scadranno a fine anno, con il rischio di una nuova batosta per le famiglie nel prossimo inverno.

Come dimezzare i consumi elettrici

Nell’attesa di un intervento delle Istituzioni, i cittadini hanno cercato qualunque rimedio utile per contenere i consumi ed abbattere i costi delle bollette dell’energia elettrica. Oramai quasi tutti hanno imparato a ridurre gli sprechi, per esempio utilizzando a piena capienza lavatrice e lavastoviglie, oppure cercando di accendere gli elettrodomestici più energivori solo in determinati orari.

In soccorso arrivano anche i consigli degli addetti ai lavori, come gli elettricisti che stanno suggerendo ai propri clienti di cambiare interamente l’illuminazione domestica, senza che sia necessario fare nessun tipo di lavoro in casa. Si tratta infatti semplicemente di sostituire le lampadine che già si posseggono con delle lampade a LED.

Una lampadina a LED, infatti, a parità di illuminazione, consuma sette volte in meno di una lampadina tradizionale. In percentuale, con una luce a LED permette di risparmiare fino al 95% rispetto ad una lampada a incandescenza, l’85% rispetto a quelle alogene e il 60% rispetto alle lampadine fluorescenti. Le lampadine a LED, infatti, consumano circa la metà di quelle a risparmio energetico, poiché il loro consumo oscilla tra i 3 e i 10 watt orari, alcuni modelli colorati si fermano addirittura a 0,0001 kWh. Ecco perché in molti oramai ritengono la luce a LED il futuro dell’illuminazione.