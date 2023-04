Il futuro è qui, ecco l’assistente virtuale indossabile: diventeremo degli androidi

Grazie agli ex dipendenti Apple, presto sarà possibile proiettare una chiamata sul palmo della propria mano: un’assistente a portata di taschino.

Questo strumento non è passato di certo inosservato in quanto, può rappresentare una vera e propria svolta in ambito tecnologico. Si tratta di un piccolo dispositivo da posizionare nel taschino della propria giacca o per mezzo di un eventuale spilla, che sarà in grado di leggere email, riepilogare gli impegni della giornata, tradurre e indicare le caratteristiche nutrizionali di un alimento. Tutto questo sotto forma di messaggio vocale. Un vero e proprio assistente virtuale.

La cosa incredibile? Sarà possibile proiettare una chiamata in arrivo direttamente sul palmo della nostra mano. La presentazione ha generato stupore e curiosità nel pubblico che ha visto in prima persona le funzionalità dell’oggetto.

Questa è stata la proposta di Humane, la start up fondata dall’ ex dipendente Apple, Imran Chaudhri e da sua moglie Bethany Bongiorno, che hanno presentato un’intelligenza artificiale davvero fuori dal comune.

L’obiettivo principale è sicuramente quello di creare una tecnologia in grado di semplificare e accelerare le operazioni di vita quotidiana. Si tratta di un accessorio autonomo, che non richiede l’associazione ad un altro dispositivo. Le informazioni infatti, verranno ricavate da un cloud.

“É un nuovo tipo di dispositivo indossabile costruito interamente da zero per l’intelligenza artificiale. Ed è completamente autonomo. Non hai bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo per accoppiarlo”, afferma Imran Chaudhri, fondatore di Humane.

Come funziona Humane

Humane sarà attivabile per mezzo della nostra voce, proprio come Alexa: Chaudhri ha toccato il dispositivo e poi ha pronunciato una parola per attivarlo. “Immagina questo, sei stato in riunione tutto il giorno e vuoi solo un riepilogo di ciò che ti sei perso: il dispositivo può offrire un riepilogo di email, inviti per il calendario ed i messaggi”, ha affermato Chaudhri prima di mostrare le sue funzioni dal vivo.

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call. Thanks @ZarifAli9 for sharing! pic.twitter.com/7qyDScPkOh — Ben Geskin (@BenGeskin) April 21, 2023

Durante la presentazione l’ex designer Apple riceve una chiamata dalla moglie, per rispondere ha utilizzato il palmo della mano come schermo, generando un certo stupore nel pubblico. Nella proiezione era presente il nome della persona in chiamata e i pulsanti necessari per rispondere o riattaccare.

Oltre a questa dimostrazione, Chaudhri ha mostrato che questo piccolo dispositivo è dotato anche di una fotocamera in grado di riconoscere gli oggetti. Quando l’ex dipendente Apple ha inquadrando una barretta di cioccolato, Humane è stato in grado di descriverne i valori nutrizionali e compararli con la propria dieta impostata. Un’altra magnifica funzione è quella della traduzione: pronunciando una frase in qualsiasi lingua, è possibile ottenerne la traduzione vocale. Questo strumento sembra davvero incredibile, ma per adesso non abbiamo ulteriori informazioni in merito. Siamo ad un passo da diventare veri e propri androidi? Per il momento rimane un mistero. A questo punto non ci resta che aspettare.