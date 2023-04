Fibra o Adsl? Scegli sempre questo: il cambio è enorme

Il progresso tecnologico e i passi in avanti nella tecnologia sono stati davvero giganti, soprattutto negli ultimi decenni.

Tutto questo è stato garantito in particolare dall’avvento di internet, e dalla sua conseguente diffusione, che ha permesso di avere diversi cambiamenti epocali nella nostra vita di tutti i giorni, come per esempio l’avvento dei social network, l’introduzione degli smartphone e via dicendo.

Proprio negli ultimi anni, talaltro, la situazione in Italia è notevolmente migliorata, con la diffusione sempre più capillare della connessione a banda larga e, soprattutto, della fibra ottica. Se infatti la fibra ottica fino a qualche anno fa era relegata esclusivamente a determinati capoluoghi di regione, ad oggi fortunatamente la situazione è ben diversa, e nel giro di poco tempo la fibra ottica sta raggiungendo sempre più città, garantendo così un’ottima velocità sia in download che in upload.

Ma che differenza intercorre esattamente tra la fibra ottica e la “vecchia” ADSL? Scopriamolo insieme nei dettagli. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in realtà la velocità di download e upload non è l’unico parametro che permette di distinguere queste due tipologie di connessione a internet.

Nel caso dell’ADSL, infatti, abbiamo una tecnologia asimmetrica con il passaggio dei dati di navigazione all’interno di cavi in rame, con tutto ciò che ne consegue in termini di trasmissione. Al contrario, nel caso della fibra ottica, si ha una tecnologia simmetrica in cui i dati vengono trasmessi per mezzo di fabri realizzati in fibra di vetro, con un aumento considerevole delle prestazioni e della relativa affidabilità.

I vantaggi della fibra ottica

In particolare per quanto riguarda la fibra ottica dobbiamo fare ulteriore distinzione, rispettivamente in FTTC, acronimo che sta per “fiber to the cabinet”, e FTTH, ovvero “fiber to the home”. La differenza tra le due è sostanziale, dal momento che nel caso dell’FTTH la fibra ottica è “pura” raggiunge direttamente la casa del cliente, con un ulteriore vantaggio in termini di velocità e prestazioni rispetto alla controparte FTTC. La FTTC, di contro, fa uso di connessioni a base di fibra ottica misto rame, con una leggera perdita della velocità. Si avrà infatti il tratto di fibra ottica che raggiunge la centralina presente sulla strada di residenza del cliente, per poi avere il tratto in rame rispettivamente dalla centralina fino alla casa del cliente stesso.

Dunque, la scelta ricade semplicemente in base alle esigenze del cliente: se avete bisogno di una connessione efficiente e al passo coi tempi, la fibra ottica FTTH è sicuramente la miglior scelta, dal momento che consente download e upload sensibilmente più veloci, con tutto ciò che ne deriva a livello lavorativo in termini di risparmio di tempio.

Oltre a questo rappresenta un notevole vantaggio per i ragazzi che giocano online, dal momento che una buona connessione garantisce anche delle ottime prestazioni in-game, riuscendo così a far contenti anche i più piccoli.