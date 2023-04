Elettrodomestici, sono proprio questi qui che ti succhiano i soldi: uccidili subito spegnendoli

Da un anno a questa parte, il caro energia sta letteralmente mettendo in ginocchio non solo l’Italia, bensì l’intera Unione Europea.

Per la precisione, tutto è incominciato poco più di 12 mesi fa, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente apportato delle conseguenze sul piano economico ed energetico, le quali si sono diffuse a macchia d’olio sull’intero continente.

Iniziamo partendo dai rincari che abbiamo registrato a livello del settore alimentare, anche sui generi di prima necessità, che hanno chiaramente portato ad un’inflazione dell’intero campo. A questo si sono aggiunti poi gli aumenti del costo di entrambe le forme di energia, rispettivamente elettrica e del gas metano, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo, da parte delle principali compagnie fornitrici, del costo delle bollette mensili dell’energia.

In questo clima davvero difficile e complesso, fortunatamente i governi delle principali nazioni europee si sono prontamente attivati, nel tentativo di fronteggiare il caro energia e venire soprattutto in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, menzioniamo tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per chiunque sia intenzionato ad acquistare eventualmente un elettrodomestico di nuova generazione, il quale conante (dati i consumi ridotti) di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno. Oltre a questo citiamo poi il bonus energia da 150 euro, detraibili in questo caso direttamente dal costo delle bollette dell’energia, così da alleggerire il cliente.

Purtroppo tutto ciò non è bastato per milioni e milioni di famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono ad arrivare alla fine del mese, o lo fanno con molta fatica, in particolar modo nei casi in cui sono composte da 5 o più membri al loro interno.

Gli elettrodomestici più energivori

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio, così da risparmiare l’utilizzo dell’energia, e avere bollette più leggere alla fine del mese. Come ben sappiamo, gli elettrodomestici sono indubbiamente i dispositivi che maggiormente consumano all’interno dell’economia domestica, ma alcuni ovviamente consumano più di altri: scopriamoli insieme.

Al primo posto troviamo il condizionatore, che utilizziamo spesso nei mesi più caldi dell’anno per refrigerare l’ambiente domestico. In media, in questi casi si ha un consumo di 450 kWh, che può incidere fino ad arrivare a 120 euro all’anno. A questo segue il phon, che utilizziamo quotidianamente per asciugare i nostri capelli dopo esserci lavati, che riesce addirittura ad arrivare a 2000 Watt di potenza in alcuni modelli, con un dispendio energetico non di certo indifferente.

Al terzo posto, infine, troviamo il frigorifero, che per sua stessa natura deve rimanere costantemente acceso lungo tutto l’arco della giornata, per conservare gli alimenti al suo interno in modo ottimale. In questo caso il nostro consiglio è di prediligere un elettrodomestico ad alta classe d’efficienza energetica, che permette così di risparmiare qualche decina di euro al mese.