Ciclo mestruale, arriva lo smartwatch che ti salva: si, fa anche quello che pensi

Il nuovo aggiornamento di Samsung Health Galaxy Whatch 5 Pro sarà in grado di prevedere il ciclo mestruale per mezzo della temperatura corporea.

Ad annunciare la notizia è stata la compagnia Samsung, che prevede un aggiornamento tutto al femminile. Le nuove tecnologie sono in grado di aiutarci nella nostra vita quotidiana e il rilevamento della temperatura corporea basale, può essere un grande alleato per la nostra salute, e non solo.

La temperatura basale, assieme al classico calendario mestruale, rappresentano un pronostico ferrato sulle fasi del ciclo femminile. Si tratta di una vera e propria svolta, in quanto, il calendario da solo non è totalmente attendibile visto che il ciclo mestruale è spesso influenzato da diversi fattori. Attualmente negli smartwatch in commercio sono già presenti le funzionalità di monitoraggio della salute, ma all’interno del nuovo aggiornamento (compreso Samsung), sarà disponibile una nuova funzione dedicata al pubblico femminile.

Il rilevamento del ciclo mestruale

Attualmente per rilevare il completo ciclo mestruale in tutte le sue fasi, ci basiamo su due metri di misura, uno in particolare è il più utilizzato: il calendario mestruale. Questo viene misurato sulla base delle normali funzioni fisiologiche, ma diverse variazioni dell’organismo (sia per fattori interni che esterni), possono compromettere la previsione. Per molte donne conoscere l’esatto periodo di ovulazione rappresenta un fattore importante sia se si è in cerca di una gravidanza, ma anche nel caso in cui si voglia evitare.

Il secondo metodo è sicuramente quello meno pratico: monitorare la temperatura corporea basale (BTT), che varia in base al periodo mestruale. Per rilevare le variazioni con esattezza, bisogna misurare la temperatura ogni giorno, preferibilmente alla stessa ora. Questo metodo tuttavia, risulta poco pratico, ecco perché uno strumento in grado di farlo in maniera totalmete automatica, può risultare davvero utile.

La funzione di calcolo mestruale

I sensori di temperatura non sono dei semplici termometri, ma hanno il compito di rilevare la temperatura della pelle. Questo è possibile grazie un sensore a infrarossi che ha il compito di rilevare le variazioni anomale, che possono essere il campanello d’allarme di eventuali problemi di salute, sia fisici che psicologici (stress, ansia e stanchezza). Tra le tante utilità di questo strumento, sono stati scoperte delle interessanti funzioni sulle variazioni della donna durante il periodo di ovulazione.

Come attivare la funzione

Per utilizzare questa funzione, innanzitutto bisogna assicurarsi di aver ottenuto l’aggiornamento di Samsung Health, dopodiché sarà sufficiente aggiungere i dati relativi al proprio ciclo mestruale attivando l’opzione “Prevedi mestruazione con temperatura cutanea”, dalle proprie impostazioni. Una volta attivata la funzione, lo smartwatch raccoglierà tutte le informazioni. Le previsioni verranno mostrate sotto forma di grafico.

Importante: sebbene questa tecnologia sia molto precisa, non deve sostituire in alcun modo un contraccettivo, in quanto, il risultato non è totalmente prevedibile. Se state evitando una gravidanza, o al contrario la state programmando, è estremamente consigliato consultare il proprio medico.