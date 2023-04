Robot pulizie, saluta straccio e scopa: questo lava anche | Ti bastano poche decine di euro

Chi non desidera un robot in grado di spazzare e lavare l’intera casa? Questo robot permette di risparmiare molto tempo e fatica

La tecnologia sta facendo passi da gigante e contemporaneamente sta vedendo ampliare i propri campi di applicazione. Nel giro di meno di un secolo, dispositivi elettronici di ogni misura e per ogni utilizzo sono entrati prepotentemente nella vita di tutti. La sensazione, spesso, è quella di non poterne più fare a meno.

Per capire quello di cui si sta parlando basta pensare al frigorifero, indispensabile in ogni appartamento, eppure entrato nelle casa degli italiani solo negli anni ‘50, appena 70 anni fa. Eppure oggi è impensabile farne a meno, in molti non sanno neanche cos’è una ghiacciaia e a nessuno salterebbe in mente di andare a prendere il ghiaccio in un buco al centro della città.

Stessa cosa vale per il forno, la lavatrice, la lavastoviglie, l’impianto di riscaldamento o i condizionatori, fino all’automobile. Nel 1927, meno di un secolo fa, circolavano in Italia 135mila automobili, circa 1 ogni 230 abitanti, oggi il rapporto è arrivato a 1 auto ogni 1,6 abitanti.

Per non parlare poi dello cellulare e di come ha conquistato immediatamente un pubblico vastissimo. Se si pensa che il primo modello di cellulare portatile risale al 1983, ma si poteva solo chiamare, mentre per il primo smartphone con schermo touch è stato necessario aspettare il 2007. I dati oggi ci dicono che solo in Italia, si contano 1,3 smartphone a testa.

Robot per le pulizie a casa

I recenti progressi della domotica stanno rendendo la tecnologia sempre più indispensabile anche all’interno delle case, con sistemi avanzati che permettono di controllare in simultanea tutti gli elettrodomestici, gli impianti e gli altri dispositivi elettronici che abbiamo in casa. Addirittura possiamo programmare un completo piano di pulizie, dalle stoviglie al bucato, direttamente dallo smartphone anche quando siamo in giro al lavoro.

Chi non vorrebbe tornare a casa e trovare già tutto pulito e in ordine? Ecco perché si stanno diffondendo tantissimo i cosiddetti “robot aspirapolvere”. Basta programmarlo e lui pulisce i pavimenti di tutta la casa autonomamente. Questi robot, infatti, sono di forma circolare in modo da non incastrarsi negli angoli o negli oggetti in generale. Caratteristica la forma schiacciata che gli permette di infilarsi sotto ai mobili della cucina, al letto o al divano, in modo che da non trascurare nessuno spazio.

Oggi in commercio si trovano robot per le pulizie di ogni tipo e prezzo, ci sono anche dei modelli che permettono di spazzare e togliere la polvere, ma anche di lavare i pavimenti, come il modello sviluppato dalla Cecotec, acquistabile a soli 100 euro. Il robot aspirapolvere 2 in 1 Cecotec è dotato di un piccolo serbatoio per l’acqua e permette di scegliere tra 3 livelli di aspirazione e lavaggio. Basterà impostarlo tramite il telecomando e, grazie alla tecnologia Quick&Clena Titanium e ad un’autonomia di oltre 160 minuti, troverete la casa perfettamente pulita al vostro ritorno.