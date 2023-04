Lavatrice, se vedi l’acqua qui devi correre ai ripari: la soluzione è solo questa

Sappiamo bene come il caro energia stia affliggendo da ormai un bel po’ di mesi a questa parte il nostro territorio, e più in generale l’intero continente europeo.

Abbiamo assistito ad un aumento incontrollato del costo dell’energia, sia del gas metano che soprattutto dell’energia elettrica, che ha portato con sé diverse conseguenze a livello di tutto il territorio europeo.

Ciò nonostante, facciamo ancora un grandissimo uso degli elettrodomestici, all’interno dell’ambiente di casa. Tra frigorifero, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, forno elettrico, forno a microonde e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli gli elettrodomestici di cui facciamo uso per andare a svolgere le nostre attività quotidiane, dalla cottura dei nostri alimenti fino alla pulizia dei nostri indumenti.

Quest’oggi nella fattispecie andremo a concentrarci su un elettrodomestico in particolare, vale a dire la lavatrice, che appunto utilizziamo quasi ogni giorno per pulire e profumare i vestiti che quotidianamente indossiamo. Può capitare spesso e volentieri che la lavatrice possa presentare dei problemi nel suo utilizzo quotidiano: scopriamo insieme di cosa si tratta e come poter risolvere in maniera semplice e veloce.

A volte infatti sembra che, quantomeno all’apparenza, la lavatrice sia rotta. Non è però necessario chiamare immediatamente i tecnici, andando a spendere i soldi in maniera pressoché inutile per un intervento che in realtà non serve.

Consigli utili

Una delle problematiche che più spesso si presenta nell’uso quotidiano la lavatrice sono le perdite d’acqua, che portano ovviamente a indondare tutto il pavimento adiacente alla zona in cui l’abbiamo installata, con il conseguente disagio che ne deriva, oltre allo spreco di carta per cercare di risolvere. Una delle soluzioni principali in questo caso consiste nell’andare a pulire il filtro della lavatrice: questa è infatti un’azione apparentemente banale, ma che in realtà può risolvere numerose problematiche legate ad essa.

Nella stragrande maggioranza di tutti i modelli di nuova generazione di lavatrice, il filtro si trova nella parte inferiore a destra: in questo caso dovremo prepararci all’ovvia fuoriuscita d’acqua, muniti eventualmente di uno straccio che possa tamponare. Un’altra problematica annessa che si potrebbe presentare consiste nella formazione di calcare in prossimità del filtro, che andrà rimosso per poterlo pulire con precisione ed efficacia.

Le perdite d’acqua sono infatti spesso dovute alla formazione di ostacoli (di natura calcarea, in questo caso) che possono ostruire il normale flusso d’acqua, allagando così tutto il pavimento. Così facendo, riuscirete a risolvere il problema in completa autonomia, senza necessariamente chiamare il tecnico.