Forno a microonde, ti può uccidere ma non lo sai: il rischio è elevatissimo | Non fare mai questa cosa

Sono davvero innumerevoli gli elettrodomestici che, volenti o nolenti, utilizziamo nel corso della nostra vita quotidiana.

Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, disponiamo di tantissimi elettrodomestici per svolgere tutte le nostre mansioni quotidiane, dalla preparazione dei pasti fino ad arrivare alla pulizia dei nostri indumenti.

In particolare oggi ci soffermeremo sul forno a microonde, che nel giro di pochi anni è quasi riuscito a soppiantare il forno elettrico, dal momento che è in grado di cuocere tantissimi alimenti nel giro di pochi minuti, risparmiando tempo ed energia elettrica.

Come ogni cosa, bisogna anche considerare il rovescio della medaglia, dal momento che anche il forno a microonde nasconde al suo interno delle insidie non da poco, per cui bisogna prestare in questi casi la massima attenzione possibile: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Partiamo innanzitutto dal funzionamento vero e proprio del forno a microonde, in modo da comprendere appieno i suoi meccanismi: esso fa infatti uso di radiazioni non ionizzanti (che presentano diverse caratteristiche simili a quelle che vengono emesse da telefoni, o da altri dispositivi elettronici, anche se con una lunghezza d’onda in questo caso diversa), andando a creare un vero e proprio campo, che porta all’agitazione delle molecole d’acqua presenti all’interno di qualsiasi cibo., portando conseguentemente a riscaldare tutti gli alimenti contenenti acqua.

La parola agli esperti

Per anni molte persone si sono domandate se effettivamente queste onde fossero dannose per la salute dell’organismo. Proprio per questo, a prender parola a tal proposito è stato l’ospedale Niguarda di Milano, secondo cui diversi studi indicano che il forno a microonde non arreca nessun danno per la salute dell’individuo.

L’unico parametro importante da tenere a mente in questo caso è che le onde siano mantenute all’interno, senza portare a una dissipazione all’esterno del forno a microonde stesso. Sappiamo infatti che la stragrande maggioranza delle onde elettromagnetiche rimangono fortunatamente confinate all’interno dell’elettrodomestico, mentre una piccolissima percentuale è presente nella zona adiacente alla parete del forno a microonde. Fortunatamente i valori in questo caso sono di gran lunga inferiori ai massimi consentiti, perciò non rappresenta anche in questo caso nessun danno per la salute stessa della persona.

L’unica raccomandazione che sentiamo di darvi è quella di non stare possibilmente troppo vicini al forno a microonde mentre è in azione, e tenere lo sportello di quest’ultimo ben chiuso. Uno sportello parzialmente aperto potrebbe infatti comportare la fuoriuscita di radiazioni elettromagnetiche, che è bene evitare per la propria salute.